Feyenoord-OM: un triste record pour Marseille après le but encaissé au bout de neuf secondes

Au retour des vestiaires jeudi en demi-finale aller de Conference League face au Feyenoord, les Marseillais ont encaissé un but au bout de 9 secondes. Le but le plus rapidement encaissé en seconde période de Coupe d'Europe depuis 2009-2010.

Difficile de réaliser une plus mauvaise entame de seconde période. Jeudi soir contre Feyenoord en demi-finale aller de Ligue Europe Conférence (défaite 3-2), les Marseillais ont encaissé un but au retour des vestiaires au bout de... neuf secondes. Il s’agit du but le plus rapide en seconde période d’un match d’une compétition européenne depuis qu’Opta collecte cette donnée, soit 2009-2010.

La boulette de Caleta-Car

Le but encaissé par l’OM, marqué par Cyriel Dessers, est d’autant plus gag qu’il arrive après un coup d’envoi donné par… Marseille. Les Phocéens enchaînent trois passes en retrait dans leur camp, Duje Caleta-Car manque sa passe pour son gardien, l’attaquant de Feyenoord suit le ballon, gagne son duel face à Steve Mandanda et se retrouve devant un but vide. Trois passes après avoir donné le coup d’envoi, les Marseillais se retrouvent menés 3-2.

L’erreur du défenseur croate fait mal à l’OM qui pensait avoir fait le plus dur en revenant au score (2-2 à la pause). Malgré cette défaite, les Marseillais peuvent toujours espérer se qualifier pour la finale. Le match retour au Vélodrome aura lieu jeudi prochain (21h).