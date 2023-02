Fiorentina-Braga: scène surréaliste, l’arbitre français Benoît Bastien déjuge la goal line après vérification de la VAR

La Fiorentina pensait avoir égalisé au retour des vestiaires ce jeudi en barrage retour d’Europa Conference League contre Braga. Mais, alors que la montre de Benoît Bastien avait vibré pour indiquer que le ballon avait franchi la ligne, l’arbitre français a ensuite annulé le but après vérification à la vidéo.

Une situation complètement ubuesque. Ce jeudi soir, en barrage retour d’Europa Conference League, les spectateurs et téléspectateurs de la rencontre entre la Fiorentina et Braga (victoire 7-2 des Italiens en cumulé) ont vécu plusieurs ascenseurs émotionnels.

Au retour des vestiaires, alors que les Portugais menaient 2-1, Cabral pense permettre à la Fiorentina d'égaliser en coupant un centre à l’entrée des six mètres (49e). Malgré l’intervention du gardien de Braga, Benoît Bastien, l’arbitre français de cette rencontre, indique que sa montre a vibré: selon la goal line technology, le ballon est bel et bien rentré.

Six minutes d'interruption

Mais la joie est de courte durée pour la Viola. Dans la foulée, Benoît Bastien met sa main à l’oreille pour dialoguer avec ses assistants à la vidéo. Après deux longues minutes de tergiversations, l’officiel décide d'aller consulter lui-même les images.

Sur les séquences arrêtées montrées à la télévision et visionnées par Benoît Bastien, difficile de vraiment voir si le ballon a réellement franchi la ligne. Finalement, à la 55e, soit six minutes après l’action qui fait tant débat, le Français décide d’annuler le but.

Fiorentina-Braga: Benoît Bastien visionne la situation à la vidéo © RMC Sport

Un bug informatique ?

Pourtant, les images en 3D de la goal line technology montrent que le ballon est bien rentré pour quelques millimètres. Mais ces images de synthèse sont-elles fidèles à la réalité ? Il y a-t-il eu un bug informatique ? Avant toute communication des arbitres, tout restait flou jeudi soir à l’issue de la rencontre.

Fiorentina-Braga: l'image en 3D de la goal line © RMC Sport

Cette décision n’a toutefois pas eu d’incidences sur le résultat de ce barrage retour d’Europa Conference League. Après sa victoire 4-0 à l’aller, la Fiorentina s’est finalement imposée 3-2, avec des réalisations de Saponara (58e) et de Cabral (83e) après l’interminable interruption. Et cette fois, sans problème de goal line.