Ligue 1: la folle vidéo de Lens pour dénoncer les erreurs d'arbitrage à Brest

Après le match nul décroché à Brest ce dimanche (1-1), les Lensois n'ont toujours pas digéré plusieurs situations litigieuses défavorables non sifflées par Benoît Bastien.

Le Racing Club de Lens garde un souvenir mitigé de son déplacement à Brest. Non seulement les hommes de Franck Haise ont de nouveau perdu des points dans la course au podium (1-1), mais les Nordistes n'ont toujours pas digéré les erreurs d'arbitrage dont ils s'estiment victimes lors du match face aux Bretons ce dimanche. Sur Twitter, le club nordiste a publié une courte vidéo, avec des commentaires acerbes envers les arbitres, compilant les situations litigieuses observées au stade Francis-Le-Blé.

Grosse colère des Lensois

On y voit notamment une main de Belkebla sur une frappe de Machado dans la surface, un tacle dangereux de Pierre Lees-Melou sur le Colombien, et un contre favorable du capitaine brestois sur l'ouverture du score. Des actions qui ont fait réagir le clan lensois, passablement énervé. "J’ai revu les images mais j’avais déjà une idée assez claire du but brestois même si j’ai des yeux de 52 ans, a ironisé Franck Haise en conférence de presse. Qu’il y ait débat sur le penalty pour nous, pourquoi pas. Mais sur l’action du but de Brest, il y a une main qui emmène le ballon dans un sens contraire, une main offensive qui doit être sifflée, elle ne l’a pas été. On m’a dit que c’était checké, que la main était au sol, mais elle n’est pas au sol. J’ai un joueur aux urgences, sur un tacle que j’estime très limite, qui vaut au moins un jaune, alors que le joueur avait déjà pris un jaune."

Ses joueurs ont tenu un discours sensiblement égal, à l'image de Jimmy Cabot, très en forme sur Twitter. "Les mecs dans le camion… c’est terrible. Encore mon ami Ben El Hadj (ndlr, Hakim Ben El Hadj, assistant vidéo sur ce match) qui est à la ramasse", a-t-il écrit.