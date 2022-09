Larnaca-Rennes: Genesio agacé de ne pas pouvoir compter sur trois de ses jeunes en raison du bac

Le Stade Rennais va débuter sa campagne de Ligue Europa par un déplacement à Chypre, ce jeudi, pour y défier l’AEK Larnaca (18h45 sur RMC Sport 2). Un match lors duquel Bruno Genesio sera privé de Désiré Doué, Jeanuël Belocian et Lesley Ugochukwu. Les trois jeunes doivent passer le rattrapage du bac. Une situation assez mal vécue par leur coach.

Désiré Doué, Jeanuël Belocian et Lesley Ugochukwu ne découvriront pas l’île de Chypre cette semaine. Les trois jeunes du Stade Rennais ne font pas partie du groupe qui se déplacera sur la pelouse de l’AEK Larnaca, ce jeudi en Ligue Europa (18h45 sur RMC Sport 2). Ils ne sont pourtant ni blessés, ni suspendus. Leur absence est liée à un impératif scolaire. Le trio a rendez-vous en salle de classe pour passer les épreuves de rattrapage du baccalauréat (qui a eu lieu en mai) le même jour que ce match de Coupe d'Europe.

Ugocukwu est en terminale et passera son examen de management. Une épreuve qu’il aurait dû passer le 11 mai dernier, mais le milieu de terrain de 18 ans était à Nantes avec les pros du Stade Rennais. Il était même entré en jeu lors de ce derby perdu à la Beaujoire (2-1). Désiré Doué et Jeanuel Belocian, 17 ans, sont en première. Doué doit passer une épreuve d'anglais. Triple dose pour Belocian avec anglais, espagnol et maths au programme. Les deux joueurs ont raté le début du bac en raison de leur sélection avec l'Equipe de France U17, qui disputait l’Euro en Israël du 16 mai au 1er juin dernier. Avec succès puisque les Bleuets ont remporté l'épreuve en battant en finale les Pays-Bas (2-1). Les deux Rennais étaient titulaires tout le long de la compétition (tout comme leur coéquipier de l'époque Mathys Tel, qui a depuis signé au Bayern Munich).

"On n’a pas pu avoir de dérogation", regrette Genesio

De quoi agacer Bruno Genesio, impuissant face à cette situation pénalisante pour son équipe. "C’est très important d’avoir un équilibre football-études-famille, il n’est pas question de leur faire rater les épreuves, prévient en préambule le coach du club breton. Ce que je trouve regrettable, c’est que le report est la conséquence d'un match pour l’équipe de France, qui dépend du ministère, et qu’on n’a pas pu avoir de dérogation pour qu’ils puissent passer ces épreuves là à une autre date qu’une date à laquelle on joue un match de coupe d’Europe. C’est un peu regrettable mais c’est très important pour eux". Le coach rennais ajoutant "Je vais être tranquille pour la compo, je n’aurai pas beaucoup de maux de tête pour faire la compo au milieu".

Genesio aura le choix pour son onze de départ entre Baptiste Santamaria, Flavien Tait ou Lovro Majer. Trois titulaires mais le coach breton voulait faire en partie tourner son équipe avec l’enchaînement des matchs à venir. Ugochukwu et Doué étaient notamment attendus dans le onze. Ils devront attendre la semaine prochaine et la réception de Fenerbahce au Roazhon Park pour goûter aux joies de la Coupe d'Europe. Si Ugochukwu est déjà apparu trois fois en Conference League la saison dernière, Désiré Doué, la révélation rennaise de ce début de saison, n'a pas encore joué sur la scène européenne.