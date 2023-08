Avant Lille-Rijeka, Fonseca juge que "la France a l'obligation d'avoir des équipes qui performent en Europe"

Le LOSC reçoit ce jeudi l'équipe croate de Rijeka pour les barrages de la Ligue Europa Conférence (à suivre sur RMC Sport). Une rencontre importante pour Paulo Fonseca et les Dogues, qui entendent bien montrer que la France peut performer en Coupe d'Europe après l'échec de Marseille contre le Panathinaïkos en Ligue des champions.

L'échec de l'OM au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, avec l'élimination contre le Panathinaïkos, a relancé les débats sur le niveau des clubs français en Coupe d'Europe. La France comptera cette saison deux clubs en phase de groupes de C1, le PSG et Lens. Avec sa non-qualification pour la coupe aux grandes oreilles, l'OM est reversé en Ligue Europa. Marseille y évoluera avec Rennes et Toulouse.

Lille, seul représentant de Ligue 1 en Ligue Europa Conférence, doit d'abord passer par les barrages afin d'intégrer la compétition. Face à Rijeka (jeudi soir, à suivre sur RMC Sport), quatrième du dernier championnat de Croatie et qui vient de perdre son entraîneur, les Dogues comptent bien représenter dignement le football français.

"La France a un des meilleurs championnats d'Europe"

Présent en conférence de presse d'avant-match, Paulo Fonseca est revenu sur les difficultés des clubs français sur la scène européenne: "C'est difficile d'expliquer, ce n'est pas facile. J'ai déjà travaillé en Italie. En Italie, il n'avait pas beaucoup de clubs en finale et en demi-finale. Et l'an dernier, ils ont des équipes qui arrivent à ce stade. C'est de l'investissement. La France a un des meilleurs championnats d'Europe et on a l'obligation d'avoir des équipes qui performent en Coupe d'Europe."

Une obligation que Lille entend mettre en application sur le terrain. Après un début de saison convaincant en Ligue 1 avec quatre points sur six, le LOSC espère se qualifier de nouveau en coupe d'Europe, dix-huit mois après son élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre Chelsea.