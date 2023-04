Ligue Europa Conférence: Bâle élimine Nice en prolongation, nouvelle désillusion pour le foot français

Une semaine après son nul en Suisse (2-2), Nice s'est incliné 2-1 face FC Bâle après prolongation, ce jeudi, en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Les Aiglons ne disputeront pas leur première demi-finale européenne de leur histoire.

Grosse désillusion pour l’OGC Nice. Derniers représentants français cette saison sur la scène européenne, les Aiglons ne rejoindront pas le dernier carré de la Ligue Europa Conférence. Après leur nul à l’aller en Suisse (2-2), ils ont craqué ce jeudi à domicile (défaite 2-1 après prolongation), au bout du suspense, en quart de finale retour. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour le football français dans sa lutte pour conserver sa cinquième place à l'indice UEFA, sérieusement menacée par les Pays-Bas. Un football français qui comptait sur Nice pour nourrir la possibilité de voir trois clubs français directement qualifiés en Ligue des champions, et un quatrième en tour préliminaire, pour la saison 2024-2025.

>> Le meilleur de la Coupe d'Europe est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

>> Revivez Nice-Bâle (1-2 a.p.)

Le coup de massue signé Jean-Kevin Augustin

"C’est un match vraiment particulier. On va tout donner, sans calculer", avait martelé cette semaine Didier Digard, cherchant à protéger au maximum son groupe d’un contexte rendu tendu autour du club depuis les révélations des accusations de racisme de Julien Fournier contre Christophe Galtier. Sous tension aussi au vu de ses derniers résultats décevants en championnat, avec une série de six matchs sans victoire, Nice a idéalement démarré devant son public. Après un premier but d’Hicham Boudaoui refusé pour hors-jeu (6e), l’Allianz Riviera a pu exulter à la neuvième minute de jeu sur l’ouverture du score, cette fois valable, de Gaëtan Laborde sur une frappe déviée.

Bien en place, peu inquiété par des Suisses inoffensifs, le 9e de Ligue 1 a insisté pour tenter de faire le break. Surtout au retour des vestiaires. A la 57e, un penalty aurait pu être accordé pour un contact dans la surface entre Andy Pelmard et Terem Moffi. Puis Laborde est passé tout près du doublé sur un retourné acrobatique (64e). Porté par un grand Boudaoui au milieu, Nice a eu les munitions pour se mettre à l'abri. Mais les entrants ont fait la différence côté suisse. Servi par Riccardo Calafiori, l'ancien Parisien et Nantais Jean-Kévin Augustin a fusillé Kasper Schmeichel pour l'égalisation (86e). Puis Zeki Amdouni, double buteur il y a une semaine, a trouvé le poteau dans la foulée (90e).

Direction donc la prolongation. Après plusieurs situations chaudes pour les Niçois, Kasim Adams Nuhu éteint l'Allianz Riviera sur un coup de tête (98e). Si Brahimi expédie un coup franc sur la barre (107e), le Gym ne parviendra pas à scorer une deuxième fois. Clap de fin pour les Aiglons et les clubs français dans cette triste campagne européenne. En demi-finale, C'est bien le FC Bâle qui défiera la Fiorentina de Jonathan Ikoné, neuvième de Serie A et qui s’est débarrassée des Polonais du Lech Poznan (défaite 2-3 des Italiens ce jeudi, mais victoire 6-4 au score cumulé).