Nice: Rivère en dit plus sur la relation Fournier-Galtier

Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, est pour la première fois sorti du silence depuis que les accusations de racisme de Julien Fournier à l’encontre de Christophe Galtier ont été révélées. Auprès de Nice-Matin et L’Equipe, le dirigeant a décrit la relation entre les deux hommes au cours de leur année de collaboration sur la Côte d’Azur.

Il fait partie de ceux qui ont côtoyé de près Julien Fournier et Christophe Galtier. Alors que le premier accuse le second d’avoir tenu des propos racistes au cours de leur année de collaboration à Nice (saison 2021-2022), Jean-Pierre Rivère, président du Gym, est pour la première fois revenu, notamment sur RMC, sur cette affaire qui secoue le foot français.

Depuis de nombreux mois, et même avant la révélation du fameux mail envoyé par Julien Fournier à sa direction, l'inimitié entre les deux hommes n’est un secret pour personne. "On a effectué une saison complète avec Christophe Galtier et Julien Fournier. Ces deux personnes se voyaient tous les jours ou presque. Je venais de temps en temps", a détaillé Rivère auprès de Nice-Matin et L’Equipe.

"Il y a des tensions qui se créent dans tous les clubs"

"Je ne peux pas vous dire le nombre exact de réunions où j'étais présent. Une saison, c'est long. Lorsqu'elle ne se passe pas aussi bien qu'on le souhaite, et notamment lors de la phase retour, il y a des tensions qui se créent dans tous les clubs", a poursuivi le dirigeant, qui refuse de dire s’il a assisté à des échanges houleux entre les deux hommes.

Avant le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence entre Nice et le FC Bâle, ce jeudi soir, Rivère s’est également exprimé au micro de RMC. "On a voulu protéger ce match, a assuré le patron des Aiglons. On a demandé à nos salariés de ne pas trop s’exposer, de ne pas trop parler. Il y a une enquête. J’ai donné tout ce que j’avais à donner. Chacun eaura la liberté de s’exprimer sur ce sujet. Je ne vais pas entrer aujourd’hui dans les détails. J’ai réservé ça à l’audition. Les choses suivront leur cours. Je pense que cette enquête va prendre un certain temps."