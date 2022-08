Ligue Europa Conférence: les adversaires potentiels de Nice lors des barrages

Récent cinquième de Ligue 1, Nice disputera les barrages de la Ligue Europa Conférence pendant l’été. Non-tête de série, le club azuréen pourrait notamment tomber sur des habitués de l’Europe comme West Ham, la Fiorentina ou Villarreal.

Nice est clairement passé à la vitesse supérieure lors de son mercato estival avec les officialisations ce lundi des signatures d’Alexis Beka Beka et d’Aaron Ramsey. Les deux nouveaux milieux des Aiglons pourront donc prétendre à une place dans le onze de Lucien Favre lors des barrages de Conference League les 18 et 25 août.

Des renforts plus que bienvenus alors que Nice risque d’affronter des adversaires de renom sur la scène continentale. Encore faut-il savoir ce que réservera le tirage organisé mardi (14h) par l’UEFA depuis son siège de Nyon.

>> Le meilleur des compétitions européennes, c’est sur RMC Sport

West Ham ou Villarreal comme clubs à éviter

A l’image de la Ligue des champions ou le tirage au sort des barrages va être effectué avant que les matchs du troisième tour qualificatif ne soient joués, la majorité des équipes qualifiées pour les barrages de Conference League ne sont pas encore connues. C’est simple, avant les matchs disputés jeudi 4 et 11 août, seules cinq équipes qualifiées sont connues: Nice, West Ham, la Fiorentina, Villarreal et Cologne.

Et parmi ces cinq qualifiés pour les barrages, Nice est le seul à ne pas être tête de série et s’expose à des rencontres face aux Hammers, demi-finalistes de Ligue Europa la saison passée, ou aux protégés d’Unai Emery, éliminés aux portes de la finale en Ligue des champions. Du lourd, donc et du moins lourd alors que la Voie de la Ligue réservée aux club non-champions pourraient offrir des adversaires plus abordables à l’OGC Nice même si des équipes comme l'AZ Alkmaar ou Basaksehir pourraient inquiéter les Aiglons.

Les adversaires potentiels de Nice lors des barrages

- Villarrreal

- West Ham

- Fiorentina

- Cologne

- Brondby ou Bâle

- Slavia Prague ou Panathinaikos

- KuPS ou Young Boys Berne

- Dundee United ou AZ Alkmaar

- Breidablik ou Istanbul Basaksehir

- Maccabi Tel Aviv ou Aris Thessalonique

- Molde ou Kisvarda

- Zorya Louhansk ou Universitatea Craiova

- APOEL Nicosie ou Kyzylzhar

- Dunajska Streda ou FCSB

- Neftçi Bakou ou Rapid Vienne

- AEK Larnaca ou Partizan Belgrade (reversé de Ligue Europa)

- Fenerbahçe ou FC Slovacko (reversé de Ligue Europa)