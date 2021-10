Mura-Rennes: en grande forme, Laborde frappe encore

A l’occasion de la 3e journée d’Europa Conference League, le Stade Rennais vise la victoire à Mura, en Slovénie. Un match au cours duquel Gaëtan Laborde a encore marqué.

Un match nul emballant au Roazhon Park face à Tottenham (2-2), une victoire solide au Vitesse Arnhem (2-1)... le Stade Rennais a bien entamé son parcours en Europa Conference League. Place désormais à une double confrontation avec Mura qui pourrait permettre aux Bretons de valider leur qualification pour la phase finale. Un objectif en cours à la pause en Slovénie, à Maribor, le stade de Mura étant trop petit pour accueillir des rencontres européennes. Rennes a ainsi ouvert le score grâce à Guirassy (17e). Penalty habilement provoqué puis réalisation en force, l’ancien joueur de Cologne avait lancé son équipe.

>> Mura-Rennes EN DIRECT

Laborde enchaîne les buts

Mais celle-ci était vite reprise par Mura avec Mitja Lotric venant remporter son duel avec Alfred Gomis après un oubli défensif (20e). La domination bretonne a toutefois été récompensée avant la pause. Avec un but de Gaëtan Laborde, bien aidé par le gardien adverse. Sur une frappe de Baptiste Santamaria, Matko Obradovic repoussait dans l’axe et l’attaquant formé aux Girondins de Bordeaux ne se faisait pas prier pour inscrire son deuxième but en Europa Conference League. Son sixième de la saison. Un transfert déjà réussi pour l’ancien Montpelliérain.