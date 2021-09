Rennes-Tottenham: les Bretons manquent de peu l'exploit face aux Spurs

Le Stade Rennais a été tenu en échec par Tottenham 2-2 jeudi au Roazhon Park pour ses grands débuts dans la nouvelle Coupe d'Europe, l'Europa Conference League. Les Bretons glanent un point face au grand favori de leur groupe. Prochain rendez-vous, dans 15 jours face aux Néerlandais du Vitesse Arnhem.

Une affiche de prestige, des buts, des renversements… Il ne manquait que la victoire au Stade Rennais ce jeudi soir. A l’occasion de la 1ere édition de l’Europa Conference League, l’équipe rennaise n’a pu faire mieux que match nul 2-2 face aux Anglais de Tottenham. Flavien Tait et Gaëtan Laborde, les deux buteurs bretons, ont permis à leur équipe de glaner un point face aux Spurs, grands favoris de ce groupe G. Pas si mal que ça finalement. Rappelons que les hommes de Bruno Genesio restaient sur deux défaites en Ligue 1 (et ils se rendront sur la pelouse de l’OM dimanche).

Le petit bijou de Tait

Si le Roazhon Park n’affichait pas complet pour cette belle affiche de cette nouvelle Coupe d'Europe, l’ambiance était belle pour soutenir l’équipe bretonne. Il faut dire que l’opposition entre le 11eme de Ligue 1 et le 7eme de Premier League ne manquait pas de piment. Même si le capitaine des Bleus Hugo Lloris était sur le banc, Tottenham se présentait avec son capitaine et buteur Harry Kane ainsi que le Français Tanguy Ndombele. En dépit d’un temps de jeu réduit depuis de longs mois, l’ex-Lyonnais, excellent, a montré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités techniques.

Laborde débloque son compteur

Pas de quoi impressionner les joueurs de Genesio qui entament bien la rencontre avant d'être refroidis après un but contre son camp de Loïc Badé consécutifs à un centre de l’ancien Parisien Lucas (11eme). Poussés par leurs supporters, les Rouge et Noir ne baissent pas les bras. Ils se ressaisissent et égalisent sur une magnifique frappe enroulée de Flavien Tait (23eme). Après la pause, Gaëtan Laborde, opportuniste, profite d’un ballon repoussé par Gollini sur un tir de Sulemana (72e) pour donner l'avantage au Stade Rennais. Le premier but de l’ancien Montpelliérain avec ses nouvelles couleurs. Une joie de courte durée puisque Höjbjerg porfite lui aussi d'un ballon mal négocié dans la surface pour remettre les compteurs à égalité (76e). Rennes se contentera d'un point. Prochain rendez-vous pour les Bretons, dans quinze jours sur la pelouse du Vitesse Arnhem.