Europa Conference League: les compos de Mura-Rennes avec un duo Guirassy-Laborde

Sur une bonne dynamique, le Stade Rennais part logiquement favori ce jeudi face aux Slovènes du NS Mura (18h45, à suivre sur RMC Sport 2 et RMC Story), à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la Conference League. Les compositions des équipes sont tombées.

Rennes veut enchaîner. Sur une série de trois victoires toutes compétitions confondues, et invaincu depuis un mois, le club breton a rendez-vous ce jeudi en Slovénie pour défier le NS Mura, pour la troisième journée de la Conference League (18h45 sur RMC Sport 2 et RMC Story). Deuxièmes de leur groupe après leur nul contre Tottenham (2-2) et leur succès sur le terrain du Vitesse Arnhem (2-1), les Rouge et Noir partent largement favoris face au champion de Slovénie, qui dispute pour la première fois de son histoire la phase de poules d’une Coupe d’Europe.

Avec Guirassy et Laborde

Mais Bruno Genesio se veut prudent. "Autour de nous on a déjà acté que le match était gagné avant de le jouer… J’ai grandement mis en garde les joueurs sur les dangers de cette espèce de climat euphorique en ce moment, et plus particulièrement sur ce match-là, parce que c’est un match de coupe d’Europe à l’extérieur et que c’est toujours difficile de les gagner. A nous d’être prêts, et suffisamment dans le match dès la première minute. On se doit de garder la bonne dynamique et de la renforcer encore", a martelé cette semaine le coach rennais.

Il peut compter sur un groupe quasiment au complet puisque seuls Loïc Badé (suspendu), Jérémy Gélin (blessé) et Jérémy Doku (blessé) manquent à l’appel. Le duo d’attaque sera composé de Serhou Guirassy et Gaëtan Laborde, avec derrière eux Benjamin Bourigeaud et Kamaldeen Sulemana. Arrivé l’été dernier en provenance du FC Nordjælland, l’ailier ghanéen de 19 ans impressionne depuis quelques semaines. Il en est déjà à cinq buts inscrits cette saison. Martin Terrier, lui, prendra place sur le banc.

La composition de Mura : Obradovic – Karnicnik, Marusko, Gorenc - Kous, Lorbek, Horvat, Sturm – Pucko, Mulahusejnovic, Lotric

La composition de Rennes : Gomis - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Tait, Sulemana - Laborde, Guirassy

