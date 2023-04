Nice-Bâle: la tristesse de Laborde après l’élimination des Aiglons

Virtuellement qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa Conférence jusqu'à la 86e minute, l’OGC Nice est finalement sorti par la petite porte après prolongation ce jeudi soir contre le FC Bâle (1-2, 3-4 en cumulé). Au coup de sifflet final, la déception était grande pour Gaëtan Laborde.

Le rêve d’une première demi-finale européenne s’est brutalement arrêté. Ce jeudi soir, l’OGC Nice, virtuellement qualifié pour le dernier carré jusqu’à la 86e minute et un but assassin de Jean-Kevin Augustin, a finalement été éliminé après prolongation par les Suisses du FC Bâle (1-2, 3-4 en cumulé).

>> Revivez Nice-Bâle (1-2)

A l’issue de la rencontre, Gaëtan Laborde, qui avait parfaitement mis son équipe sur orbite en première période en ouvrant le score (1-0, 9e), n’a pas pu cacher son immense amertume.

"C'est malheureux"

"On peut nourrir des regrets, on fait un bon début de match. Après, on tombe dans un faux rythme, a déploré l’attaquant niçois au micro de W9. Ça ne pardonne pas en Coupe d'Europe. Déçu pour nos supporters, ça devait être une belle fête pour tout le monde, malheureusement on a failli. C’est malheureux, on va apprendre de ça mais on est extrêmement déçus."

Dernier club français engagé en Coupe d’Europe, le Gym a donc laissé filer son adversaire du soir au tour suivant. En demi-finale, le FC Bâle défiera la Fiorentina, tandis que l’autre affiche opposera l’AZ Alkmaar à West Ham. Les matchs auront lieu les 11 et 18 mai.