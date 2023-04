Nice-Bâle: retournement de situation, les supporters suisses finalement interdits de déplacement

Alors qu’ils avaient initialement été autorisés à se rendre à Nice pour le quart de finale retour d’Europa Conference League jeudi, les supporters de Bâle ne pourront finalement pas faire le déplacement sur la Côte d’Azur. La décision a été prise par le ministère de l’Intérieur.

Changement de programme à 48 heures du match. Initialement autorisés par la préfecture, les supporters du FC Bâle sont finalement interdits de déplacement à Nice jeudi pour le quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence (jeudi à 21h), selon un arrêté pris mardi par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère justifie sa décision par le fait que les déplacements du FC-Bâle sont "fréquemment sources de troubles à l'ordre public" en raison du "comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe".

D'autre part, "certains supporters" de l'OGC Nice "adoptent fréquemment un comportement violent", "aux abords et dans l'enceinte des stades", ajoute le ministère de l'Intérieur.

"Les relations entre les supporters" des deux équipes "qui partagent une idéologie politique opposée, sont empreintes d'animosité", poursuit la place Beauvau, précisant qu'en amont du match aller à Bâle, le 13 avril, "les supporters à risque des deux équipes ont pris contact et prévu de s'affronter".

Le jour de cette rencontre, il y a eu "un usage massif d'engin pyrotechniques" et "des incidents et provocations ont été relayés sur les réseaux sociaux, sans toutefois que les affrontements programmés aient lieu", ajoute le ministère. Selon lui, "il est à craindre" que le match retour de jeudi "soit le théâtre de ces affrontements".

Dans un communiqué le 11 avril, le maire de Nice Christian Estrosi a indiqué qu'il ne souhaitait pas que les supporters du FC Bâle, amateurs "d'atmosphères sulfureuses", se déplacent à Nice, ajoutant qu'il était "hors de question d'assister une nouvelle fois à des débordements". Ce mardi soir, sur Twitter, il s’est félicité de la décision du ministère de l’Intérieur.

Alors que le patron de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a menacé il y a quelques semaines de sanctionner les clubs et leurs villes refusant d'accueillir les supporters des équipes adverses, la mairie se veut inflexible. "La sécurité des Niçois avant tout", a indiqué Anthony Borré, premier adjoint à la sécurité, auprès de BFM Côte d'Azur.

"C'est assez surprenant dans l'organisation", explique une source policière

Selon les informations de RMC Sport, le dispositif était acté pour accueillir un peu plus de 1.500 supporters de Bale qui devaient débarquer à Nice dès la journée de mercredi. Le Préfet avait même publié un arrêté lundi et des renforts policiers étaient demandés auprès du ministère de l'Intérieur, en plus des forces de l'ordre déjà présentes dans la région.

Un peu plus de 150 fonctionnaires et des membres de la Section d'Intervention Rapide devaient arriver en renfort dans les Alpes-Maritimes pour cette rencontre à risques. "Si c'est publié ce soir, c'est peut-être l'ultime limite pour stopper l'afflux des Suisses à Nice. Mais c'est assez surprenant dans l'organisation", explique une source policière à RMC Sport.

Le dispositif de sécurité était aussi impressionnant à l'intérieur du stade à Nice. Plus de 600 stadiers étaient prévus afin d'assurer la sécurité de cette rencontre à risques. Le club avait adapté ce dispositif à la crainte des autorités même si au match aller aucun incident n'avait éclaté dans le stade de Bâle en Suisse

Les supporters du FC Bâle avaient fait parler d'eux lors du 8e de finale aller de la même compétition en mars 2022, à Marseille. Des affrontements avaient opposé des ultras des deux camps. Le calme avait été ramené en quelques minutes, mais plusieurs dizaines de fumigènes avaient ensuite été allumés dans le parcage visiteurs.

De violents affrontements avaient aussi eu lieu entre supporters niçois et ceux du club allemand du FC Cologne en septembre 2022, dans les tribunes de l'Allianz Riviera, avant le coup d'envoi d'une rencontre de Ligue Europa Conférence. Lors de ces incidents, 32 personnes avaient été blessées, dont une grièvement, et quatre hospitalisées.