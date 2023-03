Ligue des champions: la grosse menace de Ceferin en cas d'interdiction de déplacement des supporters adverses

Le patron de l'UEFA Aleksander Ceferin a menacé mardi de sanctionner les clubs et leurs villes refusant d'accueillir les supporters des équipes adverses, à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions entre Naples et Francfort qui se jouera sans supporters allemands.

A la suite d'un ping pong entre les autorités italiennes et l'Eintracht Francfort, sur fond de crainte de débordements, aucune des 2.700 places initialement allouées aux supporters visiteurs dans le stade Maradona de Naples ne seront occupées.

Une "situation intolérable"

Interrogé à la télévision allemande, Aleksander Ceferin a évoqué une "situation intolérable" et jugé cette interdiction comme "une mauvaise décision". Il a notamment envisagé une nouvelle règle. "Si quelque chose comme cela devait arriver, alors les clubs ne joueraient pas" dans les villes à l'origine des sanctions.

Le 8 mars, la préfecture de la ville de Campanie avait dans un premier temps interdit au Napoli de vendre ces places à des personnes domiciliées en Allemagne par peur de troubles à l'ordre public. Après une annulation par la justice de cette décision, à la demande de l'Eintracht, une nouvelle interdiction a été prononcée, cette fois uniquement pour les personnes domiciliées à Francfort.

Le patron de l'UEFA a estimé inacceptable "que les autorités italiennes décident simplement d'interdire les supporters". L'UEFA, a-t-il dit, s'est "jointe à l'action en justice intentée par l'Eintracht Francfort".

A l'occasion du match aller en Allemagne, remporté par le Napoli 2-0, la police avait fait état de quelques incidents la veille et le jour de la rencontre, avec plusieurs interpellations. L'Eintracht et ses supporters sont sous étroite surveillance de l'UEFA après l'envahissement du terrain et l'usage d'engins pyrotechniques dans son Waldstadion, après la qualification pour la finale de la Ligue Europa contre West Ham en mai.

En septembre dernier, lors du déplacement à Marseille en Ligue des champions, des incidents ont également éclaté entre supporters des deux clubs, avec des fumigènes échangés entre tribunes et un supporter de Francfort grièvement blessé. Des supporters allemands s'étaient également livrés à des saluts nazis. L'UEFA avait imposé la fermeture partielle d'une tribune du Waldstadion et l'interdiction de vendre des billets à ses supporters pour le prochain match à l'extérieur, deux sanctions avec sursis probatoire d'un an.