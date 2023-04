Nice-Bâle: un arbitre néerlandais désigné, malgré la rivalité France-Pays-Bas à l'indice UEFA

L'UEFA a décidé de nommer un arbitre néerlandais pour diriger le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence entre Nice et Bâle (jeudi, 21h), et ce malgré la proximité entre la France et les Pays-Bas à l'indice UEFA.

En cette fin de saison, l'OGC Nice est le seul garant de l'indice UEFA de la France, qui occupe la cinquième place. Cette dernière, sous la menace insistante des Pays-Bas, est capitale puisqu'en 2023-2024, le pays classé cinquième enverra quatre clubs en Ligue des champions (contre trois actuellement).

Mais l'avance de la France sur les Pays-Bas rétrécit, puisque les Bataves comptent encore sur deux clubs engagés sur la scène européenne, l'AZ Alkmaar et le Feyenoord Rotterdam, pour faire tourner le compteur points. Et malgré cette "rivalité" à l'indice, l'UEFA a confié à l'arbitre néerlandais Serdar Gözübüyük, le soin de diriger le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence entre l'OGC Nice et le FC Bâle, jeudi, dont l'issue pourrait sceller le sort de cette fameuse cinquième place après le 2-2 du match aller, en Suisse.

Un arbitre qui réussit parfaitement aux clubs français

Cette saison, Serdar Gözübüyük (37 ans) a déjà arbitré deux rencontres de Ligue des champions et trois de Ligue Europa. Parmi celles-ci, la victoire du Stade Rennais à Cracovie contre le Dynamo Kiev (1-0) en phase de poules, puis le succès de l'AS Monaco contre l'Etoile Rouge de Belgrade (4-1) le mois suivant.

Au cours de sa carrière, les quatre quatre matchs de clubs français placés sous la direction de M. Gözübüyük ont été remportés par les écuries tricolores. L'OM avait battu Braga (3-0) en Ligue Europa lors de la saison 2017-2018 et Rennes avait disposé d'Astana (2-0) la saison suivante, dans la même compétition.