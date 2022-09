Nice-Cologne: les images impressionnantes des milliers de supporters allemands dans les rues niçoises

L’OGC Nice défie Cologne ce jeudi dans le groupe D de Conference League (dès 18h45 sur RMC Sport 1). Si le match se joue en France à l’Allianz Riviera, plusieurs milliers de supporters allemands ont fait le déplacement et mis une belle ambiance dans la ville azuréenne.

Les Allemands débarquent sur la Riviera… et non ce n’est pas pour le Tour de France. Nice reçoit Cologne ce jeudi lors de son premier match de poule en Conference League (dès 18h45 en exclusivité sur RMC Sport 1). Ambitieux cette saison sur la scène continentale, les Aiglons compteront sur le soutien de leurs fans pour faire le plein de points à domicile. Mais attention, comme cela pourrait bien être le cas au Vélodrome lors du duel OM-Francfort, des milliers de supporters allemands ont fait le déplacement dans le sud de la France.

Malgré les quelque 1.135 kilomètres entre les deux villes, Cologne bénéficiera d’un important soutien populaire pour son retour en Europe après cinq ans d’absence. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l’actuel sixième de Bundesliga a montré la célèbre place Masséna de Nice pleine de ses fans.

Une belle ambiance sans violence

A l’inverse de certains déplacements européens qui ont parfois donné lieu à des affrontements en centre-ville durant les heures avant le match, l’ambiance semble cette fois bon enfant à Nice.

Plusieurs autres vidéos des supporters allemands dans la cité azuréenne ont fleuri en ligne, et plutôt que des débordements, ils ont entonné des chants à la gloire de leur équipe à grand renfort de tambours et fumigènes.

Entre ça et la ferveur des ultras de l’OGC Nice, le duel de Conference League prévu ce jeudi à l’Allianz Riviera devrait se dérouler dans une fabuleuse ambiance. Il ne reste plus désormais qu’à attendre de voir quel spectacle proposeront les protégés de Lucien Favre et ceux de Steffen Baumgart.