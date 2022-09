Nice-Cologne: le PSG réagit à l'implication de supporters parisiens dans les violences

Le PSG a publié un communiqué ce vendredi pour condamner les violences dans les tribunes avant Nice-Cologne (1-1), jeudi en Conference League, ayant impliqué certains supporters parisiens du groupe Supras Auteuil, dissous en 2010.

C’est un acteur inattendu des violences ayant perturbé l’avant-match entre Nice et Cologne, jeudi en Conference League. Le PSG a publié un communiqué ce vendredi matin pour condamner les agissements de certains supporters parisiens infiltrés auprès des fans allemands. Ils sont issus du groupe Supras Auteuil, dissous en 2010, dont une banderole a fleuri dans le parcage de Cologne lors de cette soirée chaotique.

Deux d’entre eux, au moins, figurent parmi les 32 blessés, dont l’un a été hospitalisé dans un état grave après avoir chuté de cinq mètres depuis une tribune. Paris se désolidarise de ces agissements et envisagent d’engager des poursuites contre les personnes impliquées qui impactent son image.

"Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises à l'occasion de la rencontre entre l'OGC Nice et le FC Cologne, indique le texte. Depuis plus d'une dizaine d'années, le Paris Saint-Germain est l'un des clubs les plus engagés pour éradiquer la violence dans les stades de football."

"Les Supras Auteuil ne sont pas reconnus comme supporters du PSG"

"Le club tient à préciser que le groupe Supras Auteuil a été dissous par un décret du 29 avril 2010, ne sont pas reconnus comme supporters du PSG et sont interdits d'accès au Parc des Princes, souligne encore le communiqué. Le club rappelle qu'il reconnaît uniquement les organisations de supporters signataires de la convention des droits et devoirs du supporter, avec lesquelles il échange toute l'année pour garantir des conditions de sécurité optimales dans son enceinte et à l'occasion des déplacements de l'équipe première. Le club étudie les suites à donner aux atteintes portées à sa réputation par les agissements de ces derniers."

Selon le FC Cologne, 8.000 supporters avaient fait le déplacement pour assister à la rencontre sur la Côte d'Azur. Après quelques débordements et incivilités en ville dans l'après-midi, les choses ont dégénéré dans le stade environ 45 minutes avant le coup d’envoi quand une frange de supporters allemands a traversé le stade et la tribune VIP pour s’en prendre aux Niçois. De violents affrontements ont alors éclaté avec des bagarres à coup de fumigènes, de barres et de sièges. Le bilan fait état de 32 blessés, dont neuf policiers. Quatre personnes ont été hospitalisées, dont le supporter parisien ayant chuté. Ce dernier devrait quitter l'hôpital Pasteur 2 dans les jours qui viennent. Il souffre de nombreux traumatismes mais ses jours ne sont pas en danger.