Nice-Cologne: les forces de l’ordre avouent avoir été "complètement dépassées"

Contactés par RMC Sport, des policiers mobilisés à l’Allianz Riviera lors de la rencontre d’Europa Conference League entre Nice et Cologne, marquée par des violents affrontements, ont assuré que le dispositif de sécurité n’était "pas assez conséquent".

De violents affrontements ont éclaté juste avant le match Nice-Cologne, ce jeudi soir en marge de la première journée d’Europa Conference League. Les forces de l'ordre et les forces municipales mobilisées depuis la matinée ont été dans l'obligation d'utiliser du gaz lacrymogène pour disperser la foule.

>> Nice-Cologne EN DIRECT

Contactés par RMC Sport, plusieurs policiers de terrain présents dans le dispositif de sécurité mis en place à l'extérieur assurent que les forces de l’ordre étaient "complètement dépassées" juste avant la rencontre. Pour eux, le dispositif "n'était pas assez conséquent" pour un match "annoncé comme tendu" depuis plusieurs jours. Les CRS ont été obligés d'intervenir au sein de l'enceinte sportive. Des forces de sécurité supplémentaires sont depuis arrivées au stade.

Neuf blessés, dont deux graves

Moins d’une heure avant le coup d’envoi, prévu à 18h45, les supporters allemands ont tenté de rejoindre les Niçois pour en découdre. De nombreux coups ont été échangés et des fumigènes ont été jetés. Alors que le match a un temps été menacé, le coup d’envoi a finalement été reprogrammé à 19h40.

Selon les informations de BFMTV, neuf blessés sont à déplorer après ces graves incidents, dont deux plus sérieusement: l’un a fait une chute de cinq mètres dans les tribunes et l’autre a reçu un coup de couteau. Concernant le premier cité, il n’est plus en urgence absolue et était même conscient aux alentours de 19h15.

Selon nos informations, l’individu tombé de la tribune est un supporter de nationalité française, membre du groupe de supporters du PSG "Supras Auteuil", présent dans les travées aux côtés des Allemands. Un autre ultra parisien, qui faisait partie du cortège qui a traversé la ville ce jeudi, est lui retourné en tribune après avoir reçu le coup de couteau.