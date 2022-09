Nice-Cologne: le club allemand promet une enquête après les violences

Le président de Cologne a réagi aux débordements ultra-violents dans les tribunes de l’Allianz Riviera, jeudi avant le match de Conference League entre Nice et son équipe (1-1). Il promet une enquête.

Des images lamentables. L’avant-match entre Nice et Cologne (1-1) a été marqué par de violents débordements entre supporters dans les tribunes de l’Allianz Riviera occasionnant le report du match de 55 minutes, jeudi lors de la première journée de la Conference League. Plusieurs personnes ont été blessées dans ces heurts qui ont donné une nouvelle image désastreuse du football et des motivations de certains fans. C’est ce qu’a profondément regretté le président du club allemand Werner Wolf, dépité pour la très grande majorité des 8.000 supporters de son équipe qui avaient fait le déplacement sur la Côte d’Azur.

"Une obligation envers nos milliers de supporters pacifiques et football"

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté les événements ignobles qui se sont déroulés des deux côtés à l'approche du match d'hier à Nice, a indiqué le dirigeant dans un communiqué publié sur Twitter. Les incidents sont d'autant plus regrettables qu'un grand festival de fans d'environ 8.000 personnes de Cologne a perdu de son impact et de sa valeur. Nous ferons donc tout notre possible pour enquêter sur ces incidents et prendre des mesures vigoureuses contre les auteurs. Nous avons une obligation envers nos milliers de supporters pacifiques et envers le football."

Le bilan de ces affrontements, auxquels se sont mêlées des supporters du PSG (proches de certains fans allemands), est de 32 blessés (quatre hospitalisations), dont un grave après avoir chuté d’une tribune d’une hauteur de cinq mètres. Deux policiers et un stadier figurent parmi les personnes touchées. Les incidents ont éclaté une heure avant le coup d’envoi quand plusieurs centaines de supporters cagoulés aux couleurs du club de Cologne ont envahi la tribune présidentielle, ou tribune Ségurane, pour aller en découdre avec les supporteurs niçois, installés eux en tribune populaire sud.

Selon la préfecture, interrogée par l'AFP, "ce sont les Allemands qui ont chargé". Les supporters en sont venus aux mains, parfois armés de chaises ou de barres de fer arrachées dans le stade. Sur le terrain, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (1-1).