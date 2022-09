Nice-Cologne: "Nos supporters n’ont rien à se reprocher", affirme Favre

Le match nul entre Nice et Cologne (1-1), lors de la première journée d’Europa Conference League, a été émaillé de graves incidents entre les supporters des deux équipes. En conférence de presse, Lucien Favre a commenté les heurts à l’Allianz Riviera.

Un spectacle désolant. Et inquiétant. Avant la rencontre d’Europa Conference League entre Nice et Cologne (1-1), de violents affrontements ont opposé les supporters des deux équipes au sein de l’Allianz Riviera. Plusieurs dizaines de supporters allemands, renforcés par des supporters du PSG se revendiquant du groupe ‘Supras Auteuil', dissous en 2010 et qui n’est pas reconnu par le club parisien, ont voulu s’en prendre aux ultras niçois. S’en sont suivis des scènes de chaos dans l’enceinte azuréenne avec de nombreuses bagarres recensées.

Un bilan provisoire fait état de 32 blessés, dont un grave. Un supporter parisien a ainsi effectué une chute d’une tribune. Si son état de santé a été annoncé dans un premier temps en "urgence absolue", les nouvelles étaient plus rassurantes en fin de soirée, son pronostic vital n’étant plus engagé. Ce dernier était même conscient.

L’OGCN charge les supporters allemands

Dans la soirée, l’OGCN a publié un communiqué pour condamner les violences et les imputer au comportement des supporters de Cologne. En conférence de presse, Lucien Favre a commenté ces incidents en dédouanant lui aussi les fans niçois.

"C'est décevant, rageant de voir ça. Cela ne devrait pas exister, a commenté le Suisse. Une personne s'est gravement blessée en plus. Je n'ai jamais vu ça. On n'était pas sûr de jouer. Mais je pense qu'il fallait faire ce match. J'étais favorable à jouer. On était content de jouer ce match-là pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de date possible après. Mais oui, on a été surpris de ce qui s'est passé. C'est très rare de voir ça. (…) Nos supporteurs n'ont rien à se reprocher. Je ne crains pas de suspension de stade. Ce serait trop injuste." L’UEFA devrait probablement communiquer dans les prochains jours sa position quant aux incidents à l’Allianz Riviera.