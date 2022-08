Europa Conference League: à dix, Nice arrache sa qualification sur un superbe but de Beka Beka

Mal parti dans son barrage retour d'Europa Conference League, l'OGC Nice s'est finalement qualifié pour la phase de groupe aux dépens du Maccabi Tel Aviv (2-0). Alexis Beka Beka a marqué le but vainqueur en prolongation d'un bijou, alors que son équipe évoluait à dix.

Le Gym est passé par toutes les émotions mais peut pousser un gros ouf de soulagement. Défait 1-0 sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv la semaine dernière, l’OGC Nice était attendu au tournant devant son public, pour se qualifier en Europa Conference League et signer au passage la première victoire de la saison. C'est chose faite, au bout de l'effort et d'une prolongation, marquée de son empreinte par Alexis Beka Beka.

Claude-Maurice, le choix payant de Favre

Par rapport à la semaine dernière, Lucien Favre avait opéré un seul changement avec la titularisation dans le couloir droit de Claude-Maurice, sa première de la saison, à la place d’un décevant Stengs, laissant une nouvelle fois Gouiri sur le banc. Et son choix se montre payant puisque c’est lui qui est présent au second poteau pour dévier victorieusement de la tête un centre de Thuram (25e). Le Gym est alors récompensé de son entame de match correcte, alors qu’il n’était pas parvenu à trouver la faille à l’aller malgré une large domination dans le premier acte.

Les Aiglons poursuivaient sur leur lancée et Delort passait tout proche de doubler la mise. Après avoir dribblé Peretz, le gardien adverse, il était pris dans son élan et ne parvenait pas à redresser la course du ballon et à conclure dans le but vide, également surpris par le retour salvateur de son vis-à-vis (33e). Malgré une petite frayeur dans le temps additionnel, Nice était assez peu mis en danger mais devait encore marquer une fois pour éviter la prolongation.

Dangereux sur corner, Nice manque encore de réalisme

Après un petit coup de mou à l’entame du second acte, les Azuréens frôlaient à nouveau le second but avec deux énormes opportunités coup sur coup. D’abord, par l’intermédiaire à nouveau de Delort, contré à bout portant après un festival de Thuram dans la surface (63e). Puis, sur le corner suivant, où le Maccabi passait tout proche contre son camp mais se sauvait sur sa ligne. Yeini s’en sortait bien également quelques minutes plus tard en échappant au carton rouge malgré un accrochage sur Delort (69e). Coup sur coup, Dante puis Todibo cadraient aussi leur tête sur corner (76e), une phase de jeu où le capitaine niçois, à deux reprises, et Delort auront encore leur chance avant la fin du temps réglementaire.

Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Gouiri passait une première fois proche de l’exclusion sur une semelle involontaire mais très dangereuse sur van Overeem (80e), qui sortira ensuite sur civière. Dans une fin de match à sens unique, Peretz s’illustrait à nouveau en détournant magnifiquement une demi-volée sublime de Thuram dans la surface (83e). Mais face à ce nouveau manque de réalisme devant le but, Nice était poussé en prolongation.

Gouiri finalement exclu, Beka Beka émerveille

Stengs, également sorti du banc et en difficulté, alertait aussi le Maccabi Tel Aviv mais manquait le cadre, malgré le bon service de Brahimi (94e). Nice pensait avoir laisser sa chance puisque Gouiri n'échappait pas au carton rouge après un nouveau geste maladroit et un second avertissement (100e). Malgré tout, les Israéliens peinaient à se montrer dangereux même si Schmeichel, très peu sollicité, était sauvé par sa transversale après un missile de Gloukh (106e).

Le coaching payant de Favre se poursuivait avec l'entrée de Beka Beka à la pause de la prolongation, remplaçant un Thuram complètement épuisé. La recrue niçoise signait son arrivée par un enroulé splendide depuis la gauche et l'extérieur de la surface, qui entrait avec l'aide du montant gauche (113e). Dans une fin de match très tendue, le Maccabi ne reviendra pas.

Toutefois, les Aiglons ont encore du travail et besoin de renfort en attaque pour enchaîner et se montrer bien plus réalistes. Cela tombe bien, Nicolas Pépé a été présenté avant le coup d'envoi. Et il pourrait se montrer précieux face à l'OM ce dimanche (15h), un derby qui arrive très vite et pour lequel les Niçois, particulièrement éprouvés, devront rapidement récupérer. En attendant, l'OGC Nice sera donc bien présent au tirage au sort de la phase de groupe de Ligue Europa Conférence, qui se tiendra ce vendredi à 14h30.