Ligue 1: les supporters de l'OM interdits de déplacement à Nice

L’OGC Nice recevra l’Olympique de Marseille dimanche lors de la quatrième journée de Ligue 1. Le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le déplacement des supporters phocéens alors que le duel entre les deux rivaux avait été marqué par de graves incidents en 2021-2022.

Invaincu après trois matchs de Ligue 1, l’OM se rend à Nice ce dimanche (15h) lors de la quatrième journée de championnat. Les Marseillais voudront enchaîner un deuxième succès consécutif alors que les Niçois tenteront de décrocher une première victoire. Au-delà de l’aspect purement sportif, les deux équipes essaieront de l’emporter afin de tourner la page d’un choc marqué par de nombreux incidents et des violences impliquant les joueurs des deux équipes, les staffs et les supporters niçois.

Afin d’éviter une nouvelle soirée chaotique à l’Allianz Riviera, le préfet des Alpes-Maritimes a pris mercredi un arrêté pour interdire le déplacement de toute personne se revendiquant comme fan de l’OM dans la ville azuréenne. Pour justifier sa décision, le représentant de l’Etat a notamment souligné "le caractère répété" et la violence des incidents lors des récentes rencontres entre Nice et Marseille.

>> Toutes les infos avant la J4 en Ligue 1

Le retour de Payet à Nice?

Voilà tout juste un an, le 22 août 2021, le choc entre Nice et l’OM a donné lieu à une bagarre générale après l’envahissement du terrain par une partie des supporters niçois. Si les fans olympiens avaient déjà été interdits de déplacement, cela n’avait pas évité les incidents où Dimitri Payet avait reçu plusieurs coups pendant la cohue.

Après un passage devant la commission de discipline de la LFP, Nice avait écopé d’un retrait de deux points (dont un avec sursis) et d’un huis clos pour trois rencontres en raison des débordements. Le match entre Nice et l’OM, stoppé définitivement suite aux incidents, avait finalement été rejoué sur terrain neutre à Troyes fin octobre 2021. Cette année, le Préfet des Alpes-Maritimes comme les deux clubs espèrent bien vivre une après-midi plus tranquille, où la lutte sera uniquement sur le terrain.