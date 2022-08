Nice-Maccabi Tel Aviv: les scénarios d'une qualification des Aiglons en Conference League

Nice reçoit le Maccabi Tel Aviv ce jeudi (20h) lors du match retour des barrages de la Conference League. Piégés et battus à l'aller en Israël (0-1), les Niçois de Lucien Favre ont encore leur destin entre les mains. A condition de gagner devant leur public de l'Allianz Riviera.

Pas encore officialisé par Nice, Nicolas Pépé espère certainement voir son futur club se qualifier pour la Conference League. L'ailier ivoirien, proche de rejoindre les Aiglons ne devrait donc pas rater une miette du match retour des barrages de la C4 ce jeudi soir entre la formation azuréenne et le Maccabi Tel Aviv à l'Allianz Riviera (dès 20h en exclusivité sur RMC Sport 1 et BFM Nice Côte d'Azur).

Longtemps plus fort que leur adversaire à l'aller, les Niçois de Lucien Favre ont fini par se faire surprendre et se sont inclinés en Israël (0-1) et devront aboslument gagner devant leurs fans pour s'assurer d'une aventure européenne cette saison. La victoire et rien d'autre. Un nul ou une défaite élimineraient Nice.

Nice doit enfin trouver la clé en attaque

Si Monaco en a fait les frais contre le PSV lors des tours préliminaires de la Ligue des champions, la fin de la règle du but à l'extérieur constitue une bonne nouvelle pour Nice. En cas de victoire au bout de 90 minutes ce jeudi, les joueurs azuréens seront donc assurés de jouer au moins la prolongation. Pour cela il suffit de l'emporter d'un petit but, peu importe le score.

A l'aller, les attaquants de Nice ont manqué d'efficacité et n'ont pas réussi à marquer ce but qui aurait pu les lancer vers la qualification en C4. Andy Delort et consort doivent une revanche à leurs supporters et auront à coeur de briller lors du duel retour. Surtout qu'un succès par deux buts d'écart ou plus qualifierait directement l'OGC Nice pour les groupe de la Conference League. Problème, lors des quatres premières rencontres de la saison, les Aiglons n'ont inscrit que deux buts et n'ont pas encore réussi à marquer plus d'une fois par match.

Nice éliminé ou qualifié si...

- Nice éliminé par le Maccabi Tel Aviv si match nul ou défaite lors du barrage retour.

- Nice et le Maccabi Tel Aviv en prolongation si victoire des Aiglons avec un but d'écart.

- Nice qualifié face au Maccabi Tel Aviv si victoire par deux buts d'écart ou plus.