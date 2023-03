Nice: "Il est cash et honnête", Laborde livre les secrets de la méthode Digard

Gaëtan Laborde, auteur de six buts cette saison en Ligue 1, était l'invité de l'émission "Rothen s'enflamme" mercredi sur RMC. L'attaquant niçois a loué le travail accompli par son entraîneur Didier Digard.

Le moral est au beau fixe du côté de l’OGC Nice. Depuis l’éviction de Lucien Favre et la prise de fonction de Didier Digard début janvier, les Aiglons sont métamorphosés. Les voilà sur une série de huit matchs sans défaite (six victoires et deux nuls) depuis ce changement d’entraîneur. Décevants dans le jeu et incapables d’enclencher une série positive en première partie de saison, ils se sont aujourd’hui relancés dans la course aux places européennes. Avec des succès obtenus avec brio comme face à Montpellier (6-1), Lille (1-0), Lens (1-0), Marseille (3-1) ou plus récemment Monaco (3-0).

"Tout le monde adhère à son discours"

Avant de recevoir Auxerre vendredi (21h), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, ils occupent la 7e place et semblent avoir les armes pour poursuivre leur remontée. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mercredi sur RMC, Gaëtan Laborde s’est confié sur la méthode Digard. "Didier a toujours été proche de nous. Il a amené son caractère, ses mots, ses convictions. Tout le vestiaire adhère à son discours et son projet de jeu. Didier n’a pas changé, il dit les choses comme elles sont, il peut être cash avec nous. Il est direct et honnête, ça marche. Le fait que ce soit un jeune entraîneur (36 ans) ? Il connaît les jeunes qui montent, il était avec la réserve. Il a un discours plus jeune, plus direct. On est une équipe relativement jeune donc ça passe bien", a confié l’attaquant, auteur de six buts cette saison en championnat.

Au vu de ses débuts plus que réussis, Digard pourrait-il s’inscrire dans la durée sur le banc niçois ? "Il prouve que c’est possible. Ça marche bien, on se régale sur le terrain. Le staff bosse très bien. Tout le monde a son rôle à jouer. Avec les victoires, ça bonifie tout ça. Didier prône un jeu offensif, c’est ce qu’on apprécie. Chacun s’est aussi remis en question pour que ça marche, on a mis plus d’intensité à l’entraînement et dans les matchs." Laborde, arrivé l’été dernier en provenance du Stade Rennais, ne veut toutefois pas s’enflammer : "La saison est encore longue. On a limité la casse en début de saison. On a réussi à bien se replacer. Ce n’est qu’une étape, il reste encore beaucoup de matchs. On verra le classement à la fin. Quand tu regardes l’effectif, il y a beaucoup de talent. On a passé des moments assez difficiles, et aujourd’hui ça nous sert. On sait ce qu’on a vécu, on progresse et on veut garder cette dynamique."