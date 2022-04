OM: "Aller au bout", Bakambu affiche son ambition en Europa Conference League

Après la victoire contre le PAOK Salonique en quart de finale retour d’Europa Conference League, synonyme de qualification pour le dernier carré de la compétition, Cédric Bakambu a affiché ses ambitions pour la suite de la compétition.

L’OM est de retour dans le dernier carré d’une Coupe d’Europe. Quatre ans après avoir perdu en finale de Ligue Europa contre l’Atlético de Madrid, les Marseillais ont validé leur qualification pour les demi-finales d’Europa Conference League grâce à leur victoire sur la pelouse du PAOK Salonique ce jeudi soir en quart de finale retour (1-0, 3-1 en cumulé). Présent en conférence de presse après cette qualification, Cédric Bakambu n’a pas caché ses ambitions dans cette compétition.

"Il ne faut pas minimiser, ça reste une Coupe d’Europe. On joue tous les matchs pour les gagner On est à deux matchs d’une finale, j’espère qu’on saura aller au bout. Il faut prendre match par match. Avec la détermination, et la rigueur qu’on met à chaque rencontre, j’espère que ça va le faire", a affirmé l’attaquant de l’OM.

Le Feyenoord Rotterdam en demi-finale

Sur une série de sept victoires consécutives sur la scène européenne (une en C3, six en C4), l’OM affiche beaucoup de sérieux dans cette Europa Conference League. "Dès le début de la compétition, le coach et le président nous l’ont dit (qu’il fallait essayer de la gagner, ndlr). Comme on l'a vu ce soir, ce sont des grosses ambiances”, a poursuivi Bakambu.

Au prochain tour, Marseille retrouvera le Feyenoord Rotterdam. Le match aller aura lieu le jeudi 28 avril prochain, tandis que les Phocéens accueilleront la deuxième manche au Vélodrome le jeudi 5 mai.