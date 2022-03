OM-Bâle: la frustration des Marseillais, qui dénoncent un hors-jeu sur le but suisse

Jorge Sampaoli et Mattéo Guendouzi ont regretté l’arbitrage sur le but du FC Bâle ce jeudi soir en 8e de finale aller d’Europa Conference League (2-1). Pour les Marseillais, il y avait clairement hors-jeu, mais, en l’absence de VAR, le but a été validé.

Ce but est venu ternir la belle copie marseillaise. Ce jeudi soir, l’OM s’est imposé au Vélodrome en 8e de finale aller d’Europa Conference League contre le FC Bâle grâce à un doublé de Milik (2-1) mais a vu les Suisses revenir au score en toute fin de match, contre le cours du jeu. Alors que les Marseillais n’avaient jamais été inquiétés depuis le début de la rencontre, Sebastiano Esposito est venu tromper Steve Mandanda à la 80e minute.

>> Revivez OM-Bâle (2-1)

Au moment de la passe, le jeune attaquant italien de 19 ans est à la limite du hors-jeu (voir capture d'écran). S’il est difficile de trancher, d’autant qu’il n’y avait pas de VAR sur cette rencontre, les Marseillais s’étaient fait leur avis au coup de sifflet final.

Capture d'écran Canal+ © Capture d'écran Canal+

Guendouzi: "Il y avait hors jeu"

"C’est dommage qu’ils aient mis ce but, surtout sur un hors-jeu, a regretté Mattéo Guendouzi au micro de Canal+. Car on a vu le ralenti et il y avait hors-jeu. On aurait pu gagner ce match 3-0 ou 4-0, et on ne le gagne que 2-1."

En conférence de presse, Jorge Sampaoli était d’accord avec son milieu de terrain. "Il faut mettre en valeur ce qu’a réalisé l’équipe ce soir, même si c’est dommage de finir avec ce petit écart. Sur leur but, on a l’impression qu’il est hors-jeu, et nous, on a eu 15 ou 16 occasions pour marquer", a déploré le coach argentin.

L'épisode du but de la main au tour précédent

Au tour précédent, en barrager retour contre Qarabag, l’absence de VAR avait déjà failli être préjudiciable aux Marseillais. Ibrahima Wadji, attaquant du club azebaïdjanais, avait en effet marqué un but de la main qui avait été validé par l'arbitre dans un premier temps. Il avait finalement fallu un geste de fair-play du coach de Qarabag pour que le but soit refusé.