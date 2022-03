OM-Bâle: Sampaoli estime que Marseille aurait pu gagner "par au moins quatre buts d'écart"

Jorge Sampaoli a estimé que l’OM était largement supérieur à Bâle ce jeudi en 8e de finale aller d’Europa Conference League (2-1). Selon le coach argentin, le score ne traduit pas la différence entre les deux équipes.

Jorge Sampaoli préfère s’attarder sur ce qu’il a vu sur la pelouse du Vélodrome plutôt que sur le tableau d’affichage. Présent en conférence de presse juste après la victoire de l’OM contre le FC Bâle en 8e de finale aller d’Europa Conference League (2-1), le coach argentin a estimé que son équipe avait été largement supérieure aux Suisses.

"Quand on analysera tout ça, je pense qu’on verra la grande différence qu'il y a eu entre les deux équipes, a tranché Sampaoli devant les journalistes ce jeudi soir. Je pense que cette différence aurait pu se traduire par au moins quatre buts d’écart. Il faut mettre en valeur ce qu’a réalisé l’équipe ce soir, même si c’est dommage de finir avec ce petit écart. Sur leur but, on a l’impression qu’il est hors-jeu, et nous, on a eu 15 ou 16 occasions pour marquer."

“On a besoin que le public continue de pousser”

Nettement dominateurs pendant toute la rencontre et presque jamais inquiétés par le FC Bâle, les Marseillais menaient logiquement au score grâce à un doublé de Milik, auteur de ses septième et huitième buts en Coupes d’Europe cette saison (quatre en C3, quatre en C4). Mais ils ont perdu le contrôle en fin de match après la réduction du score par Esposito, et ont même frôlé la correctionnelle sur une passe en retrait de Valentin Rongier, sauvé in-extremis sur sa ligne par l’impeccable Steve Mandanda.

Après la rencontre, Sampaoli a également eu un mot pour les supporters de l’OM, qui l’ont quelque peu chahuté le week-end dernier après la défaite contre Monaco: "Je pense que la bonne ambiance que l’on a vue ce soir est la conséquence du spectacle qu’on a proposé. J’espère que le public va continuer de prendre du plaisir avec cette façon de jouer. On a besoin que le public continue de pousser, on a besoin de tout le monde. Si on est tous ensemble, ce sera beaucoup mieux."