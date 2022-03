Ligue 1: Bamba Dieng confirme "l’amour" de Mané pour l’OM

Joueur indispensable à Liverpool, Sadio Mané garde un œil sur le championnat français mais surtout sur un club en particulier. Dans une interview avec Maritima, l’attaquant sénégalais Bamba Dieng explique que son compatriote a un grand amour pour l’Olympique de Marseille.

Et si Sadio Mané débarquait en France dans les années à venir ? Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023 et vu sa côte en Europe, cette hypothèse semble difficile à croire. Mais dans le cas fou où ça arriverait, une formation aura déjà les faveurs du Sénégalais. En l’occurrence, l’Olympique de Marseille.

Passé durant sa jeunesse à Metz, l’ailier a une certaine attirance pour le troisième de Ligue 1. À l’occasion d ‘une interview avec Maritima, son coéquipier en sélection et joueur de l’OM, Bamba Dieng a fait savoir que son compatriote suit avec une grande attention les Phocéens: "Il est amoureux de l’Olympique de Marseille et ça se voit. Il m’a même dit qu’il ne rate jamais les matchs de Marseille, il regarde tout."

Le jeune attaquant imagine même une association avec Mané en attaque chez les Sudistes: "J’aimerais bien qu’il puisse venir ici pour jouer."

L’appel du pied de Mané à l’OM

Ce n’est pas la première fois que le Sénégalais fait savoir qu’il ne serait pas contre un avenir à Marseille. Après avoir gagné la Coupe d’Afrique des nations contre l’Egypte, l’élément de Liverpool avait invité un supporter de l’OM à aider les dirigeants à concrétiser le deal: "Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens !"

En attendant, Mané agit dans l’intérêt des Marseillais, en aidant Dieng à développer son jeu, afin qu’il devienne plus redoutable: "Il me donne beaucoup de conseils. À l’entraînement sur les penalties, il m’appelle et me propose des idées. Il veut qu’on aille vers l’avant." À voir si le joueur de 21 ans arrivera à mettre ces recommandations en pratique, afin de devenir un élément indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli.