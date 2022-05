OM-Feyenoord: "On a une manière de jouer, il faut qu'on la respecte", Sampaoli ne trahira pas son jeu

En conférence de presse avant la demi-finale retour de Ligue Europa Conference contre Feyenoord jeudi, Jorge Sampaoli a rappelé que c'est sa stratégie de jeu qui a permis à l'OM d'en arriver là, appelant son équipe à ne pas se trahir dans ce domaine.

Jorge Sampaoli ne souhaite pas revoir de défaites comme lors des deux derniers matchs de son équipe, notamment lors de la claque contre Lyon dimanche (3-0). A la veille d'une demi-finale retour décisive en Ligue Europa Conference contre Feyenoord, le technicien argentin souhaite que l'OM retrouve son jeu, celui qui l'a porté à la deuxième place du classement en Ligue 1.

"Il faut qu'on ait la volonté de s'installer dans le camp adverse"

"La façon dont on abordera le match dépendra essentiellement du rival", rappelle Jorge Sampaoli, qui avait déjà précisé cela avant le match contre l'OL le week-end dernier. L'entraîneur olympien a rappelé tous les éléments caractéristiques du jeu de l'OM: "Il faut qu'on ait la volonté de s'installer dans le camp adverse, dominer la balle, contrôler le jeu et avoir la patience pour se créer des occasions à partir de ce contrôle footballistique, qui est la base de l'équipe."

L'Argentin rappelle que ces préceptes ont permis aux Olympiens d'être là où ils en sont aujourd'hui, à savoir deuxième de Ligue 1 et en demi-finale de la C4 : "On l'a vu tout au long de la saison, c'est grâce à cela que nous sommes encore en course dans plusieurs compétitions. Si on s'enerve on risque de se trouver face à des situations défavorables. On a une manière de jouer, il faut qu'on la respecte."

"On a été l'une des équipes les plus solides d'Europe à un moment de la saison juste en contôlant la balle"

L'entraîneur marseillais explique que l'équipe a été construite "pour avoir le contrôle cette action rapide sur quatre cinq mètres pour récupérer le ballon et repartir en attaque". "Il manque des outils on ne dispose pas et donc il faut insister sur les outils pour lesquels cette équipe est faite, justifie Jorge Sampaoli. On a été l'une des équipes les plus solides d'Europe à un moment de la saison juste en contôlant la balle. Si on veut jouer box-to-box comme au match aller ou face à Lyon, on souffre, parce que l'équipe est construite pour autre chose."

Le coach marseillais dit déjà avoir un déjà "établi un plan de jeu". "On veut avoir davantage le ballon qu'à l'aller, contrôler plus le jeu et avoir plus d'actions, de jouer davantage dans leur camp que dans le notre", explique-t-il après la conférence de presse au micro de RMC Sport. "On sait quel match on veut jouer et de quelle façon on peut gagner."

"On espère que ce match retour sera différent, plus semblable à celui contre Nantes, contre Monaco ou à la première mi-temps de Lyon, parce que c'est là que se trouve la clé de la qualification. Que l'on domine longtemps et qu'à travers cette domination on ne partage pas les phases de jeu avec l'adversaire. Sinon la qualification sera en péril."