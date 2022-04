OM-PAOK, les compos: Marseille avec Mandanda et Bakambu

Dans une ambiance qui s'annonce chaude au Vélodrome, l'OM accueille ce jeudi (21h) les Grecs du PAOK Salonique en quart de finale aller de l'Europa Conference League. Les compositions des deux équipes sont tombées.

Semaine très chargée pour l’OM. Avant d’accueillir Montpellier dimanche en clôture de la 31e journée de Ligue 1, le club phocéen défie ce jeudi soir le PAOK Salonique en quart de finale aller de la nouvelle Europa Conference League (21h). L’ambiance s’annonce chaude au Vélodrome alors que la tension est montée d'un cran bien avant le coup d’envoi. Dès mercredi soir, plusieurs affrontements ont éclaté dans le centre-ville avec des supporters grecs. La préfecture des Bouches-du Rhône a classé cette rencontre à haut risque en raison de la présence de 3.000 fans adverses à la réputation bouillante.

Bakambu d'entrée

Sur un plan purement sportif, Jorge Sampaoli a assuré en conférence de presse qu'il avait "beaucoup de respect" pour le PAOK, et que la qualification pour le dernier carré se jouerait en Grèce au match retour (14 avril). "J'ai vu que le PAOK avait des intentions de jeu et de construction depuis l'arrière. C'est une équipe qui défend de façon très compacte et qui joue des transitions à grande vitesse. C'est un rival difficile", a déclaré l'Argentin. Son effectif est réduit pour ce match du fait des absences d’Arkadiusz Milik, Leonardo Balerdi, Konrad De La Fuente (blessés), Alvaro Gonzalez (à l'écart) et Luan Peres (suspendu).

Cédric Bakambu, rarement titulaire en championnat depuis son arrivée au club cet hiver, débutera pour une fois en pointe avec Cengiz Ünder et Dimitri Payet pour l’épauler. Steve Mandanda est bien préféré à Pau Lopez dans les buts.

La composition de l'OM : Mandanda - Saliba, Kamara, Caleta-Car, Lirola - Guendouzi, Gueye, Gerson - Payet, Bakambu, Ünder

Remplaçants: Lopez, Ngapandouetnbu, Kamara, Harit, Dieng, Rongier, Bertelli, Benyahia, Said Mmadi

La composition du PAOK : Paschalakis, Lyratzis, Ingason, Crespo, Vieirinha, Kurtic, Tsingaras, Douglas Augusto, Biseswar, Zivkovic, Akpom