OM-PAOK: Sampaoli agacé par le faible écart malgré la domination marseillaise

Après la courte victoire de l’OM en quart de finale aller d’Europa Conference League ce jeudi soir (2-1), Jorge Sampaoli a regretté le faible écart au score.

De la satisfaction malgré quelques regrets. Ce jeudi soir, l’OM est venu à bout du PAOK Salonique en quart de finale aller d’Europa Conference League sur la plus petite des marges (2-1), malgré une domination assez nette tout au long de la rencontre. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a confié être déçu de ne pas avoir réussi à plier cette confrontation dès la première manche.

"Le rival est sorti vivant d'un match qu'il aurait dû perdre plus nettement"

"Je suis déçu parce que l'écart au score est mince. On aurait pu presque se qualifier aujourd'hui au vu de la différence de niveau entre les deux équipes. Il faut quand même valoriser la victoire et préparer le match de dimanche (31e journée de Ligue 1 contre Montpellier à 21h)", a indiqué le coach argentin, tout en déplorant les absences de Gerson, Boubacar Kamara et Bamba Dieng au match retour pour suspension: "Ça ne sera pas simple d'avoir des absents, mais c'est comme ça. Je trouve que pour une équipe qui propose autant de jeu, on reçoit trop d'avertissements."

Alors que Razvan Lucescu, le coach du PAOK Salonique, a menacé les supporters de l’OM en vue du match retour, Sampaoli sait ce qui attend ses hommes en Grèce. "Ce sera difficile. Le rival est sorti vivant d'un match qu'il aurait dû perdre plus nettement. Ils vont mettre la pression, leur public aussi. Il faudra refroidir l'ambiance par le jeu."