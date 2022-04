OM-PAOK: la satisfaction de Guendouzi après la victoire (malgré un petit regret)

Au micro de RMC Sport, le milieu de terrain de l’OM, Mattéo Guendouzi, était satisfait de la victoire obtenue face au PAOK Salonique, ce jeudi soir en quart de finale aller d’Europa Conference League (2-1).



Le score aurait pu être encore plus lourd au regard de la domination marseillaise, mais les sourires étaient tout de même de mise à l'issue de la rencontre. Après la victoire de l’OM contre le PAOK Salonique en quart de finale aller d’Europa Conference League ce jeudi soir (2-1), Matteo Guendouzi a fait part de sa satisfaction au micro de RMC Sport.

"On voulait gagner ce soir. Certes il n’y a qu’un but d’écart. C’est un peu le même match que contre Bâle ou Qarabag. Ce qu’on va retenir c’est la 6eme victoire d’affilée. On est sur une très bonne dynamique. Il faut continuer comme ça. On aurait peut-être pu gagner avec plus de buts d’écart mais on va retenir la victoire et on va aller là-bas avec la conviction de gagner aussi", a confié le milieu de terrain marseillais au micro de RMC Sport.

Les Marseillais sur une très belle série en Coupe d'Europe

La très belle série de victoires des Phocéens en Coupe d’Europe n’a pas échappé à l’international français. Grâce à ce succès, l’OM en est désormais à six victoires consécutives sur la scène européenne (cinq en C4 et un en C3). Du jamais-vu pour un club français depuis Bordeaux lors de la saison 2009-2010.



Les Phocéens peuvent toutefois regretter d’avoir un seul but d’écart avant un match retour qui s’annonce irrespirable à Thessalonique. D’autant que les Phocéens se déplaceront en Grèce sans Gerson, Bamba Dieng et Boubacar Kamara, tous les trois suspendus pour la seconde manche.