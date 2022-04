OM-PAOK: l'entraîneur de Salonique menace les supporters marseillais pour le match retour

Après la défaite du PAOK Salonique face à l’OM (2-1) en quart de finale aller d’Europa Conférence League, un match marqué par des incidents entre supporters avant la rencontre, Razvan Lucescu, l’entraîneur de la formation grecque, s’en est pris aux fans de l’OM, coupables selon lui, de s'être mal comportés avec les fans de son équipe.

Le match retour dans une semaine s’annonce bouillant. Jeudi, l’OM a remporté la première manche face au PAOK Salonique en quart de finale aller d’Europa Conference League (2-1). Mais si les Phocéens n’ont pas volé leur victoire, le camp grec, lui, n’a pas oublié les nombreux incidents entre supporters survenus depuis l’arrivée des fans grecs dans la cité phocéenne mercredi et jusqu’au coup d’envoi dans le stade Vélodrome.

>> Europa Conference League: revivez OM-PAOK (2-1)

Dans une colère noire lors de la conférence de presse d’après-match, Razvan Lucescu n’a pas mâché ses mots : "Je suis très déçu de ce que j'ai vu aujourd'hui. J’espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus, c’est une honte pour le football et votre ville de Marseille. Il y a beaucoup de violence dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'en avoir dans le foot", a déclaré le coach roumain avant de quitter la conf en lançant : "Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous!"

"Ça ne sera pas facile pour eux"

Sur la rencontre, le technicien du PAOK n’accable pas ses joueurs et croit toujours en la qualification pour les demies : "En première période, on a eu un manque de personnalité, reconnaît Lucescu. On n'a pas assez eu le ballon et on ne l'a pas bien fait circuler. On a commencé la deuxième période avec une autre attitude et on a fait ce qu'on aurait dû faire d'entrée. Marseille n'a pas eu tant d'occasions que ça. Il y a ce but exceptionnel de Payet, qui montre l'énorme qualité de cette équipe. Je suis au total assez satisfait de ce qu'on a produit. Avec un peu plus de précision, on aurait pu marquer un deuxième but et repartir avec un encore meilleur résultat. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'OM est favori mais il reste un deuxième match et ça ne sera pas facile pour eux", conclut l'entraîneur du PAOK Salonique.