OM-Qarabag: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le barrage de Conference League

L’OM reçoit Qarabag, ce jeudi (21h) au Vélodrome en barrage aller de la Conference League. En jeu: une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

L’aventure européenne de l’OM prend un nouveau virage à partir de ce jeudi. Troisième de son groupe en Ligue Europa, Marseille a été reversé en Conference League, nouvelle compétition de l’UEFA. Les hommes de Jorge Sampaoli débutent par un barrage face au club azerbaïdjanais de Qarabag dont l’aller se joue ce jeudi soir (21h) au Vélodrome.

La rencontre sera diffusée en direct sur W9 et Canal+ Sport. Elle sera aussi à suivre en direct sur RMC et en live commenté sur notre site. Tous les autres barrages seront diffusés sur RMC Sport. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, où Rennes, premier de son groupe, figure déjà.

"L'objectif c'est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n'ai jamais affronté, a confié Jorge Sampaoli, entraîneur de l’OM, mercredi. Qarabag c'est l'équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c'est de gagner demain (jeudi) et dimanche (face à Clermont). On veut voir jusqu’où on est capable d'aller dans cette compétition et en Ligue 1. Mes meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche."

Il a ainsi laissé entendre que Steve Mandanda pourrait être titulaire dans le but au sein d’une équipe qui pourrait être un peu remaniée. Le match retour aura lieu dans une semaine en Azerbaïdjan, lors d’un long et fatigant déplacement. "Ce sera une expérience pour tout le monde, nous aussi, reconnaît l’entraîneur argentin. C'est pour ça que je dis qu'affronter cette équipe de Qarabag chez eux, avec des joueurs internationaux qui ont l'habitude de ce genre de match ça va être un challenge, c'est pour ça que je dis que la grande difficulté ça va être le faible temps de préparation entre les deux matchs, surtout qu'on a un match de Ligue 1 entre temps où on joue une qualification en Ligue des champions."