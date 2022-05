OM: Sampaoli lève le doute sur le gardien qui jouera contre Feyenoord, ce sera bien Mandanda

Alors que la titularisation de Pau Lopez pour l'Olympico perdu par l'OM contre l'OL ce dimanche soir en Ligue 1 (3-0) avait semé le doute, Jorge Sampaoli a assuré que Steve Mandanda serait bien titulaire jeudi pour la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord.

Il s'agissait d'une simple gestion. Jorge Sampaoli a confirmé ce dimanche en conférence de presse, après la lourde défaite de l'OM contre l'Olympique Lyonnais en clôture de la 35e journée de Ligue 1, que Steve Mandanda serait bien titulaire jeudi. Déjà dans les cages pour l'acte aller, le gardien français jouera donc la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord.

Le préserver pour jeudi et Feyenoord

"Jeudi ce sera Mandanda dans les buts. On voulait qu'il soit totalement concentré sur ce match très important et qui peut nous envoyer en finale", résume l'ancien coach de Séville. Signe que cette possible finale européenne est capitale pour Marseille.

C'était pourtant la petite surprise du chef: la titularisation de Pau Lopez pour l'Olympico, après le flou orchestré en fin de semaine par le tacticien argentin. Il disait ne pas vouloir changé ses plans et garder la même logique qu'avant le match aller. Or, avant cette demi-finale aller, Jorge Sampaoli avait aligné... Mandanda lors de la courte victoire à Reims (1-0). Il avait donc enchaîné ensuite contre Feyenoord.