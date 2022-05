OM-OL: Dembélé et les Lyonnais gâchent la fête au Vélodrome avec une addition salée

Légèrement mis en difficulté par l'OM en première période, ce dimanche soir au Vélodrome, l'OL a puni son adversaire dans le second acte pour largement s'imposer dans le choc de la 35e journée de Ligue 1 (3-0). Les Lyonnais peuvent toujours croire à l'Europe en fin de saison. Les Marseillais, agacés par des décisions arbitrales défavorables, voient eux leur deuxième place menacée, avant leur demi-finale européenne.

Des tifos soignés, un usage gourmand de pyrotechnie et une clameur constante. Les supporters de l'OM - notamment les South Winners qui célébraient leur 35e anniversaire - ont offert un spectacle grandiose ce dimanche soir au Vélodrome. Malheureusement, ces derniers n'ont pas eu en retour le résultat qu'ils attendaient, à savoir une victoire contre le rival lyonnais. Pire, c'est l'OL qui s'est adjugé le choc de la 35e journée de Ligue 1, grâce à trois buts en seconde période (3-0), non sans quelques polémiques. Et ce résultat, forcément, change pas mal de choses...

Même si Anthony Lopes avait prévenu avant la rencontre qu'un succès en terre marseillaise ne ferait pas oublier la difficile saison lyonnaise, ces trois points pris permettent à l'OL de revenir à deux longueurs de la sixième place occupée par Strasbourg, et potentiellement européenne en fin de saison.

Pour l'OM, l'opération comptable est évidemment mauvaise. Les Marseillais sont toujours dauphins du PSG, mais ils ne comptent plus que trois points d'avance sur Rennes et Monaco, avec une différence de buts défavorable. Trois jours après la défaite à Rotterdam en demi-finale aller de Ligue Europa Conference (3-2), et quatre jours avant un match retour qui s'annonce brûlant, la défaite du soir ne permet pas non plus de repartir sur une dynamique positive...

Milik a manqué deux occasions en première période

Contrairement à l'entraîneur du Feyenoord Arne Slot, qui a aligné exactement la même équipe en Eredivisie dans l'après-midi que jeudi dernier contre Marseille, Jorge Sampaoli a lui décidé ce dimanche de procéder à un certain turnover. Le "forçat" des terrains Mattéo Guendouzi (51 matchs cette saison) a été laissé sur le banc au coup d'envoi, tout comme Valentin Rongier et Luan Peres, alors que Pau Lopez et Arek Milik ont fait leur retour dans le onze de départ.

Le Polonais a d'ailleurs été l'un des principaux protagonistes de la première période, en se procurant - et en manquant - les deux plus grosses occasions, d'abord sur une passe en profondeur de Payet (29e), puis sur un centre au second poteau de Gerson (42e), alors qu'en face les Lyonnais ne montraient pas grand-chose. Mais c'est un autre centre du Brésilien qui a fait parler.

Des décisions arbitrales contestées par les Marseillais

Trouvé par Dimitri Payet dans la partie gauche de la surface lyonnaise à la 25e, Gerson a tenté une remise en retrait. Sauf que celle-ci a été détournée du bras gauche par Moussa Dembélé, sans que le VAR n'invite Antony Gautier à siffler penalty, au grand dam d'un Sampaoli fou de rage jusqu'à la pause et averti. Et ce n'était pas fini...

Dans une seconde période repartie sur un rythme assez faible, l'OL a ouvert le score un peu contre le cours du jeu, quand le jeune Castello Lukeba a profité d'un coup franc d'Emerson dévié par le mur marseillais pour reprendre le ballon qui trainait au niveau du poteau gauche (1-0, 55e). Nouvelle séquence importante dans la rencontre, et nouvelle polémique: avant la reprise de Lukeba, Moussa Dembélé a marché sur le bras de Pau Lopez, qui a réclamé une faute. Encore sollicité, le VAR n'a toujours pas invité Antony Gautier à revoir sa position. But, et carton jaune pour le gardien espagnol.

Des Lyonnais cliniques, des Marseillais résignés

De quoi permettre aux Lyonnais de prendre les devants, de quoi tendre la rencontre aussi. Echaudés par ces faits de jeu et ces décisions défavorables, les Marseillais - jusque-là sereins à défaut d'être inspirés - ont totalement déjoué en fin de match, là où l'OL, sérieux ce dimanche, a su faire le dos rond, laisser s'égrener les minutes... et punir les Phocéens.

Si Peter Bosz avait titularisé Bradley Barcola (19 ans) sur l'aile droite, c'est bien le patron de l'attaque lyonnaise, Moussa Dembélé, qui a doublé la mise de la tête sur un centre de Gusto, et cette fois sans contestation possible (2-0, 76e). Et dans les ultimes minutes de la partie, sur le contre suivant une occasion de Cédric Bakambu, Karl Toko Ekambi y est à son tour allé de son but pour corser l'addition (3-0, 88e), face à des Marseillais résignés, et déjà la tête ailleurs. L'OM finira bien devant l'OL au classement de la Ligue 1 dans quelques semaines, mais Lyon aura remporté cette saison ses deux duels contre Marseille.