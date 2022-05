OL-OM: Pau Lopez montre les traces sur son bras après s'être fait marcher dessus par Dembélé

Dans la foulée du premier but de l’OL ce dimanche soir puis au coup de sifflet de l’Olympico (0-3), le gardien de l’OM Pau Lopez a montré la trace des crampons de Moussa Dembélé sur son bras droit. Il se plaint d’une faute et a écopé d’un avertissement.

Une soirée frustrante pour l’OM. Battu lourdement à domicile par l’OL dans l’Olympico (0-3), les Marseillais se sont plaints de l’arbitrage à plusieurs reprises. D’abord, sur un penalty non sifflé après une main de Dembélé en première période, qui a notamment provoqué la colère de Jorge Sampaoli. Puis, sur le premier but accordé à Castello Lukeba, malgré un contact entre Dembélé, encore lui, et Pau Lopez (55e).

Pendant que la VAR étudiait les images, le gardien de l’OM a enlevé son gant droit pour montrer la trace des crampons à l’arbitre de la rencontre, M.Gautier. Pourtant, l’homme en noir n’a pas été appelé à consulter les images et a validé le but, avant d’avertir Lopez, sans doute pour contestation. Après le contact entre les deux hommes, le ballon est revenu sur le défenseur lyonnais, qui a pu conclure facilement dans le but vide. Avant que l'OL ne corse l'addition en fin de rencontre, grâce à Dembélé (76e) et Toko Ekambi (88e).

Pau Lopez touché sur le premier but lyonnais lors d'OM-OL. © capture Prime Vidéo

"Je suis désolé pour les fans, pour le Vélodrome"

Sur les images, on distingue clairement des traces rouges sur le bras droit du gardien espagnol, comme il l’a encore montré après le coup de sifflet, lors de son interview pour Prime Vidéo. "C'est difficile. Je pense qu'ils ont gagné parce qu'ils ont joué mieux que nous, a-t-il toutefois concédé, sans vouloir évoquer l’action polémique. Je ne sais pas ce que je peux dire. Pour les gens, c'était très important aujourd'hui et je suis désolé pour les fans, le Vélodrome. Aujourd'hui, ils ont été meilleurs. Je ne pense pas que c'est la fatigue. Lyon a beaucoup de bons joueurs".