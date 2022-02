OM: "Si tu bouges trop, tu joues contre nous", Gueye dévoile les consignes exigeantes de Sampaoli

Avant le déplacement de l’OM en Azerbaïdjan pour affronter Qarabag, ce jeudi en barrage retour de Conference League (18h45), Pape Gueye raconte sa relation avec Jorge Sampaoli dans L’Équipe. Le milieu de terrain sénégalais explique que le coach argentin lui donne des consignes très spécifiques en match.

Il plane encore un peu. Et c’est compréhensible. Pape Gueye a vécu un moment inoubliable au début du mois, en remportant la CAN 2022 avec le Sénégal. Un sacre historique célébré dans une liesse indescriptible à Dakar. Des souvenirs intenses que le joueur de 23 ans garde précieusement en tête à l’heure d’entamer le sprint final avec l’OM. En commençant par un déplacement en Azerbaïdjan pour affronter Qarabag, ce jeudi (18h45), en barrage retour de la Conference League (Marseille l'a emporté 2-0 à l'aller). Avec une grosse concurrence dans l’entrejeu et un statut de joueur de rotation dont il ne se formalise pas.

"Ce sont les choix du coach, mais je ne doute pas de mes qualités, assure Gueye dans une interview accordée à L’Équipe. La seule chose que je peux faire, c’est de me donner un maximum à l’entraînement, de bien respecter ce qu’il nous demande à notre poste."

Et justement, Jorge Sampaoli a des exigences très spécifiques pour son milieu de terrain d’1,89m, souvent utilisé comme une sentinelle devant la défense. "A ‘Bouba’ (Boubacar Kamara) et moi, parce qu’on joue le plus souvent en 6, il nous demande de ne pas bouger, détaille le joueur des Lions de la Teranga (7 sélections). Au début, ce n’est pas facile parce que ça change de tout ce que j’ai connu avant. Avec ‘AVB’ (André Villas-Boas) ou Le Guen au Havre, que ce soit en 6 ou en 8, j’aimais bien courir, me projeter, demander le ballon, me décaler sur le côté. Là, le coach nous demande de rester dans l’axe, de jouer simple, en deux ou trois touches de balle. Il nous le répète tout le temps: ‘Si tu bouges trop, tu joues contre nous!"

"Il passe à côté de moi et il me met des coups de poings"

Depuis le début de saison, le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis), arrivé libre à Marseille après son départ du Havre à l’été 2020, a déjà évolué dans plusieurs positions. En tant que milieu gauche et même comme un latéral. De quoi développer sa polyvalence, avec plus ou moins de réussite: "A Galatasaray (défaite 4-2 fin novembre en Ligue Europa), j’ai joué milieu gauche et j’ai vraiment été surpris. Bon, ça avait été compliqué, honnêtement, parce que je ne suis pas un mec rapide. A Metz (victoire 2-1 le 13 février en Ligue 1), l’adjoint du coach est venu me voir dans l’avion pour me dire que le coach réfléchissait à me mettre latéral gauche. Il m’a demandé si ça m’intéressait d’essayer. Je ne suis pas fou, hein (sourire), j’ai répondu: ‘Bien sûr’, tout de suite. Les coachs voient parfois des choses qu’on ne voit pas."

Au quotidien, Pape Gueye (dont la suspension par la Fifa est toujours suspendue) a appris à composer avec le caractère sanguin et chambreur de Jorge Sampaoli. En s'habituant à ses grands gestes démonstratifs. "Le coach, il est spécial! (rires) Bon, il aime bien taquiner. Parfois, il passe à côté de moi et il me met des coups de poing. C’est peut-être parce que je suis beaucoup plus grand que lui, s’amuse le n°22 de l’OM. Avec lui, on sait quand on peut rigoler et quand il faut se donner à fond à l’entraînement."