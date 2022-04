PAOK-OM: pourquoi il n'y aura ni VAR, ni Goal Line Technology

Avant son quart de finale retour d'Europa Conference League face au PAOK Salonique, l'OM a indiqué qu'il n'y aurait ni VAR, ni Goal Line Technology pour cette rencontre. La formation grecque n'a pas souhaité prendre en charge les dispositifs.

Le règlement de la nouvelle compétition de l'UEFA n'impose pas ces aides à l'arbitrage. C'est au club organisateur de décider et de payer pour ces deux systèmes. Szymon Marciniak, au sifflet au match aller, n'avait pas non plus l'assistance vidéo à disposition. Le club phocéen indiquait alors qu'il s'agissait d'une décision de l'UEFA, qui décide "au fur et à mesure" d'activer le VAR ou non.

Sans les supporters de l'OM non plus

Si le règlement est particulièrement flou au sujet du VAR, malgré tout prévu pour la finale, l'OM avait bel et bien pris en charge la Goal Line Technology lors du match aller. Le club phocéen, qui vise une septième demi-finale européenne, va donc devoir faire abstraction de ce contexte pour se qualifier.

L'ambiance s'annonce d'autant plus électrique, une semaine après les incidents survenus au Vélodrome entre les supporters des deux équipes. Déjà réputé très chaud, le stade de la Toumba s’apprêter à bouillir encore plus. "Je suis très déçu de ce que j'ai vu aujourd'hui. J’espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus, c’est une honte pour le football et votre ville de Marseille, fulminait la semaine dernière Razvan Lucescu, l'entraîneur du PAOK. Il y a beaucoup de violence dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'en avoir dans le foot. Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous!" Ceux-ci n'ont en tout cas pas été autorisés à effectuer le déplacement.