Qarabag-OM: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le barrage de Conference League

L'OM affronte Qarabag pour les 16es de finale retour de la Ligue Europa, à partir de 18h45 ce jeudi. À l'aller, les Marseillais se sont imposés 3-1.

Battu dimanche à domicile par Clermont (2-0) au bout d'un "non-match", l'Olympique de Marseille compte sur son barrage retour de jeudi à Bakou face à Qarabag en Ligue Europa Conférence pour "repartir de l'avant", a déclaré mercredi son milieu de terrain Boubacar Kamara. Lors du match aller contre Qarabag, l'OM s'était imposé 3-1 mais au terme d'un match mal maîtrisé, les Azerbaïdjanais se montrant régulièrement dangereux.

Le match est à regarder sur W9 et Canal+ Sport. Le coup d'envoi est prévu à 18h45. La rencontre sera aussi à suivre à la radio sur RMC, et sur le site et l'appli RMC Sport.

L'OM dans une période difficile

Ce match, qualificatif pour les huitièmes de finale de C4, tombe dans une période compliquée pour l'OM sur le plan des résultats, avec trois défaites lors des six derniers rencontres, et alors que certaines tensions apparaissent dans le groupe. La bataille de déclarations entre l'avant-centre Arkadiusz Milik et son entraîneur Jorge Sampaoli trahit une incompréhension et dimanche après la gifle clermontoise, le capitaine Dimitri Payet a évoqué des "têtes à dégonfler".

Au-delà des considérations sportives, un beau parcours dans cette C4 aux airs de consolante, aurait quelques vertus pour le club marseillais. Economiquement, la Ligue Europa Conférence est évidemment infiniment moins lucrative que la Ligue des champions. Mais pour un club aux finances fragiles, impossible de la négliger. Pour son parcours en Ligue Europa, l'OM a déjà touché un peu plus de cinq millions d'euros, hors part variable. Un sacre en C4 lui apporterait environ 9 M€ de plus, une demi-finale 4 M€. De façon sans doute plus impalpable, la C4 peut aussi aider Marseille à consolider un statut européen objectivement modeste, via le coefficient UEFA.

En cas de qualification, l'adversaire de l'OM en huitièmes de finale sera connu vendredi, à l'occasion d'un tirage au sort prévu à Nyon.