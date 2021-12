Tottenham-Rennes: les cas de Covid se multiplient chez les Spurs, Conte très inquiet

L'entraîneur de Tottenham Antonio Conte a confirmé, ce mercredi en conférence de presse, que huit joueurs et cinq membres du staff ont été testés positifs au Covid-19, à la veille du match contre Rennes en Ligue Conference.

"Nous sommes effrayés." A la veille de recevoir le Stade Rennais pour la dernière journée de Ligue Conference, l'entraîneur de Tottenham Antonio Conte a confirmé qu'il comptait treize cas positifs au Covid au sein du club: huit joueurs et cinq membres du staff. "Le problème est que chaque jour, nous découvrons de nouveaux cas, a déclaré l'entraîneur italien très inquiet. Des gens qui hier n'étaient pas positifs et qui aujourd'hui le sont et avec lesquels nous continuons à avoir des contacts. Demain, ce sera moi?"

"Parler de football aujourd'hui est impossible"

Les Spurs comptaient déjà neuf cas positifs mardi, sept joueurs et deux membres du staff. Et depuis le nombre augmente: "Parler de football aujourd'hui est impossible, cette situation m'énerve. Tout le monde a un peu peur, nous avons tous des familles. Je demande pourquoi? Pourquoi? Hier, nous nous sommes entraînés et deux positifs, aujourd'hui nous nous sommes entraînés et après encore deux positifs. Qui sera le prochain? Ce n'est pas normal, nous rentrons chez nous auprès de nos familles."

Conte, qui a déclaré avoir été vacciné, n'a pas indiqué si les cas positifs au club étaient dus au nouveau variant Omicron. Concernant l'état de la vaccination au sein de son équipe, il a déclaré: "Je pense que chacun prend la meilleure décision et c'est le problème du département médical de savoir si les personnes sont vaccinées ou non."

A un peu plus de 24 heures de la rencontre face à Rennes, Tottenham est pour l'instant contraint de joueur malgré son cluster, puisque treize joueurs de champ et un gardien sont disponibles. Une rencontre qui sera en plus décisive pour le club anglais, qui doit absolument gagner pour s'assurer une qualification en 16es de finale de la Ligue Conference. De son côté l'UEFA déclare que "le match doit avoir lieu comme prévu".

Le match contre Brighton reporté ?

Selon The Independent, Tottenham devrait en revanche demander à la Premier League de repousser son match contre Brighton dimanche à 15h. Les Spurs ont jusqu'à dimanche pour demander un report de la rencontre. La saison passée, Manchester City qui comptait quatre cas positifs parmi les joueurs et le personnel, avait vu son match contre Everton reporté.