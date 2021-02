Ajax-Lille: la réponse cash de Galtier sur le "turnover" lillois

Après l'élimination du LOSC sur la pelouse de l'Ajax ce jeudi, après le 16e de finale retour de la Ligue Europa (2-1, comme à l'aller), Christophe Galtier a balayé l'idée d'un turnover organisé en vue du championnat.

Visiblement fatigué par la préparation de la rencontre, Christophe Galtier avait tout de même de l'énergie pour balayer fermement les questions autour d'un turnover ce jeudi, lors de l'élimination du LOSC par l'Ajax (2-1, à l'aller et au retour), en 16e de finale de la Ligue Europa. José Fonte et Jonathan David étaient sur le banc et Yusuf Yazici, décevant à l'aller, était titulaire.

Fonte blessé, David fatigué

"Non, il n'y a pas eu de turnover. Et je n'accepte pas qu'on dise ça parce qu'on pourrait laisser penser aux gens que je n'en avais rien à foutre du match. Et c'est faux. Sur l'équipe qui a démarré, il y en avait neuf qui étaient titulaires à San Siro quand mon équipe a fait un très grand match (lors du 3-0 en phase de poules ndlr). Il manquait José (Fonte) qui a ressenti une gêne hier et je me suis interdit, avec l'enchaînement des matchs, de prendre le risque, précise le technicien lillois. J'ai estimé que sur les deux derniers matchs que Jonathan David commençait à s'essoufler sur un plan physique, je n'ai toujours pas le retour de Burak (Yilmaz) et j'ai voulu mettre Weah avec de la percussion et de la profondeur."

"J'ai, en mon âme et conscience, pris la décision de faire cette équipe-là parce que je pensais que cette équipe-là allait me rendre ce que j'attendais d'elle. Le onze de départ l'a fait et ceux qui sont entrés ont aussi tout donné", ajoute Christophe Galtier, qui a confié ne "toujours pas avoir de réponses à mes questions" sur la fin de match ratée à l'aller. Leader de Ligue 1, Lille reçoit Strasbourg dimanche en championnat.