Arsenal-Slavia Prague: "Ce n'est pas explicable", les regrets de Pépé après un nul décevant

Nicolas Pépé a exprimé sa déception au micro de RMC Sport après le nul 1-1 d'Arsenal à domicile face au Slavia Prague, jeudi soir à l'occasion des quarts de finale aller de Ligue Europa.

"C'est sûr que c'est dommage, au vu du match". Nicolas Pépé avait le visage fermé après le décevant nul 1-1 d'Arsenal contre le Slavia Prague en quart de finale aller de la Ligue Europa. L'attaquant ivoirien avait pourtant délivré le club londonien à la 86e minute. Mais les Tchèques ont égalisé sur corner à la dernière minute, dans le temps additionnel. "On a fait le plus dur, et on a reculé sans savoir pourquoi. On a cédé du terrain. C'est regrettable, mais on a encore un match retour. Ce n'est pas fini", a déclaré jeudi soir l'ancien attaquant du Losc au micro de RMC Sport.

Interrogé sur cette bévue à la fin, Nicolas Pépé a estimé que ce n'était "pas explicable". "L'expérience joue. C'est quelque chose qui va nous servir plus tard. On va continuer à apprendre, parce que ce n'est pas facile de jouer sous pression".

"On aurait dû plier le match plus tôt"

"On n'aurait pas dû concéder ce corner, a aussi déclaré Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners. Avec la qualité qu'on a, on aurait dû plier le match plus tôt".

"Je crois en mon équipe, on est capables d'aller gagner là-bas", a rajouté le technicien espagnol, alors que le Slavia Prague n'a plus perdu depuis plus de deux ans à domicile sur la scène européenne. "C'est compliqué là-bas", a admis Nicolas Pépé, toutefois convaincu qu'Arsenal a "l'équipe pour rempoter ce match là-bas".