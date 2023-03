Arsenal-Sporting: Pedro Goncalves se moque de la célébration de Xhaka... qu’il dédiait à sa fille

Pedro Goncalves, auteur d’un but fantastique lors d’Arsenal-Sporting, s’est moqué de la célébration de Granit Xhaka après la qualification portugaise, jeudi en Ligue Europa.

Le Sporting Lisbonne a signé l’exploit de faire tomber Arsenal en 8es de finale de la Ligue Europa, jeudi (1-1, 5 t.a.b. 3). Et Pedro Goncalves (24 ans) y est pour beaucoup. Le milieu de terrain a égalisé sur une inspiration fantastique en trompant Aaron Ramsdale d’une frappe du milieu de terrain (1-1, 62e). Son équipe a parachevé son succès aux tirs au but avant de le fêter auprès de ses nombreux supporters qui avaient fait le déplacement. Celui qui est surnommé "Pote" en a profité pour chambrer Granit Xhaka en reprenant sa célébration.

Xhaka avait "promis" cette célébration à sa fille… qui lui a répondu

L’international suisse (111 sélections, 12 buts) avait porté son pouce sur le nez en agitant ses autres doigts après avoir ouvert le score plus tôt dans la rencontre (19e). Sous les yeux d’une caméra braquée sur lui, Goncalves a ostensiblement repris ce geste en le percevant peut-être comme une manière de chambrer de la part de Xhaka. Ce n’était pas le but de l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach.

Sa femme, Leonita Lekaj, a expliqué sur les réseaux sociaux qu’il avait promis de dédier un potentiel but de la sorte à sa fille. "But pour Ayana, a-t-elle écrit. Il l’avait promis. On t’aime le meilleur papa." Leonita Lekaj a ensuite publié une photo de sa fille exécutant le même geste devant sa télévision en réponse à celui de son papa.

Les choses ont finalement mal tourné pour Arsenal, sorti aux tirs au but. "Quand je dis aux joueurs qu'ils ont du talent et qu'on peut être bien meilleurs, aujourd'hui on a montré ça, on était une super équipe et il faut toujours jouer comme ça, ils doivent toujours croire en nous comme moi, s’est réjoui l’entraîneur Ruben Amorin. C'est ce qui se passe dans mon esprit. C'est un moment très important pour nous, même si cela ne sert à rien si nous ne gagnons pas le prochain match."

"Je suis fier et bien sûr j'aime voir mes joueurs heureux et en fête, mais je suis aussi un peu contrarié car nous sommes à la 4e place du championnat, a-t-il ajouté. Si nous pouvons le faire ce soir, nous devons le faire à chaque match, cela fait partie du fait de jouer dans un grand club. Je suis donc fier, mais aussi un peu déçu."