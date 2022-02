Barça: Dani Alves serait vexé de ne pas avoir été inscrit en Ligue Europa

Ecarté par le Barça de la liste des joueurs éligibles à disputer la Ligue Europa en deuxième partie de saison, Daniel Alves (38 ans) n’a pas bien pris la nouvelle, selon le quotidien catalan Sport.

L’activité du FC Barcelone durant le mercato hivernal s’est heurtée au règlement de l’UEFA. La confédération européenne autorise en effet l’inscription de seulement trois recrues pour disputer la deuxième partie de ses compétitions. Avec quatre renforts (Alves, Torres, Traoré et Aubameyang), Barcelone a dû trancher et décider de sacrifier Daniel Alves, de retour au club en novembre dernier. En clair: ce dernier ne pourra pas jouer la Ligue Europa ces prochaines semaines.

Alves ne le prend pas bien

Et selon Sport, le latéral droit brésilien n’a pas bien pris la nouvelle. S’il est reconnaissant envers le club de l’avoir fait revenir cinq ans après son départ, le joueur digèrerait mal cette décision, même s’il l’accepte par obligation.

"Ce sont les décisions de l'entraîneur, il y a toujours du dialogue, comme c'est normal dans tous les clubs, a confié Jordi Cruyff, conseiller technique du Barça, jeudi en marge de la présentation de Pierre-Emerick Aubameyang. L'entraîneur a eu la décision difficile d’écarter un joueur et en analysant les minutes, les matchs et les positions, il est arrivé à cette conclusion et cela me semble super logique."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour la Ligue Europa

Depuis son retour, Daniel Alves (38 ans) a disputé quatre matchs avec les Catalans et délivré deux passes décisives. Le FC Barcelone a échoué à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2000-2001. Le club a été reversé en barrages de la Ligue Europa et affrontera Naples, le 17 février à l’aller. Le retour de ce match au sommet est programmé le 24 février en Italie. Sans Daniel Alves.