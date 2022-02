Barça: la danse de Laporta avec les supporters après la qualification face à Naples en Ligue Europa

Fou de joie jeudi soir après la victoire du FC Barcelone à Naples (4-2) synonyme de qualification pour les 8es de finale de Ligue Europa, le président du club catalan Joan Laporta a célébré la qualification en dansant avec des socios qui avaient fait le déplacement en Italie.

Au moins, on ne pourra pas taxer Joan Laporta de ne pas être proche de ses supporters. Il y avait de la joie et du soulagement jeudi soir dans le camp du Barça. Une semaine après avoir été tenu en échec par Naples (1-1) au Camp Nou en barrage aller de Ligue Europa, le FC Barcelone a été brillamment chercher son ticket pour les 8es au stade Diego-Maradona en allant s’imposer 4-2 jeudi soir au barrage retour. Une magnifique victoire et une immense bouffée d’air pour le président catalan qui vit une saison très agitée. Joan Laporta ne cachait d’ailleurs pas son bonheur après la rencontre.

Fou de joie

Filmé à la sortie du stade, il n’a pas hésité à se joindre à un groupe de socios qui a fait le déplacement à Naples. Sur des images relayées par El Chiringito, on le voit fou de joie, chanter et danser au milieu des supporters catalans. Cette scène, le président espère la revivre à l’issue des huitièmes de finale. Le Barça défiera les Turcs de Galatasaray pour une place en quarts.