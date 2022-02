Ligue Europa: le tirage complet des 8es de finale, avec deux adversaires portugais pour l'OL et Monaco

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi. L'AS Monaco défiera les Portugais de Braga, l'OL affrontera un gros morceau avec le FC Porto.

Fin du suspense. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi midi à Nyon (Suisse). Monaco et l'OL, qui étaient têtes de série après avoir terminé en tête de leur groupe, connaissent désormais leurs adversaires. Pour le club du Rocher, il faudra éliminer Braga. Un tirage a priori abordable. Quatrième du championnat portugais, l'équipe entraînée par l'expérimenté Carlos Carvalhal (56 ans) a sorti en barrages de cette Ligue Europa les Moldaves du Sheriff Tiraspol (défaite à l'aller 2-0, victoire 2-0 au retour et qualification obtenue aux tirs au but).

>> Le meilleur des Coupes d'Europe est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

Ça s'annonce sans doute plus compliqué pour les Gones. Leader de son championnat devant le Sporting et Benfica, le FC Porto s'est qualifié pour les huitièmes en tenant en échec la Lazio (2-2) en barrage retour, après avoir remporté le match aller (2-1). Les hommes de Sérgio Conceição avaient auparavant terminé troisièmes de leur groupe de Ligue des champions derrière Liverpool et l'Atlético. L'OL devra notamment se méfier de l'avant-centre iranien Mehdi Taremi (29 ans), auteur de 15 buts cette saison toutes compétitions confondues.

Pour Monaco-Braga et OL-Porto, les matchs aller auront lieu au Portugal : le mercredi 9 mars à 18h45 pour l'OL et le jeudi 10 pour l'ASM. Ils recevront au Groupama Stadium et à Louis-II le jeudi 17 mars.

Le tirage au sort des huitièmes :

Rangers-Etoile Rouge de Belgrade

Braga-Monaco

Porto-OL

FC Séville-West Ham

Atalanta-Bayer Leverkusen

Leipzig-Spartak Moscou

Betis Séville-Francfort

FC Barcelone-Galatasaray