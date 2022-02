Naples-Barça: la belle démonstration de Barcelone qui poursuit son aventure en Ligue Europa

Après un match nul frustrant à l'aller (1-1), le Barça s'est facilement imposé sur la pelouse du Napoli ce jeudi soir en barrage retour de Ligue Europa (4-2). Les Catalans, très séduisants, peuvent désormais croiser la route de Monaco ou de l'OL en 8e de finale.

Ce n'est pas encore le Barça de la grande époque, loin de là, mais voir le club catalan briller de la sorte lors d'une soirée européenne va sans aucun doute ravir les plus nostalgiques. Ce jeudi, le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée de Naples au stade Diego Armando Maradona en s'imposant 4-2 en barrage retour de Ligue Europa (1-1 à l'aller). Le billet pour les huitièmes de finale est validé, et avec la manière.

>> Revivez Naples-Barça

Après avoir été sorti sans gloire de la Ligue des champions cet automne, en terminant 3e de son groupe avec une seule victoire, le Barça continue donc sa route en C3, seule compétition européenne qu'il n'a pas remporté. Une semaine après un match nul crispant au Camp Nou, où ils n'avaient pas réussi à concrétiser leur nette domination (21 tirs à 4), les Blaugranas ont cette fois-ci ajusté la mire et ont fait parler la poudre.

L'inspiration géniale de Frenkie de Jong

Cette rencontre entre deux grands noms du football européen n’a pas mis longtemps à se décanter. Dès la 8e, le FC Barcelone a pris l’avantage grâce à un but de Jordi Alba sur un contre éclair, consécutif à un corner complètement manqué de Lorenzo Insigne. Adama Traoré, arrivé cet hiver et omniprésent ce jeudi soir, fixe dans l’axe et décale le latéral, qui gagne son duel avec Alex Meret (1-0, 8e).

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue Europa

Quatre minutes plus tard, le gardien italien du Napoli a été scotché sur sa ligne après une frappe absolument lumineuse de Frenkie de Jong. Plein axe, le milieu de terrain néerlandais n’est pas attaqué et peut armer aux 20 mètres. Tout en décontraction, l’ancien de l’Ajax place un enroulé délicieux qui vient mourir sous la lucarne et inscrit ainsi le premier but de sa carrière en Coupe d’Europe (2-0, 13e).

Après à peine un quart d’heure, le break était déjà fait pour le Barça. Mais, devant son public, le Napoli a su trouver les ressources pour revenir et a réduit la marque grâce à un penalty parfaitement transformé par Lorenzo Insigne, tout juste 10 minutes après le bijou de De Jong (2-1).

Sauf que ce Barça ne semble plus être cette équipe en manque de confiance qui laissait apparaître une grande fragilité au cours des derniers mois. Malgré la réduction du score, les hommes de Xavi ont repris leur marche en avant et ont continué de faire mal aux Italiens. Juste avant la pause, Piqué, en renard des surface après un corner mal tiré, a redonné de l’air aux Catalans (3-1, 45e).

Les recrues ont brillé, Dembélé est rentré

Au retour des vestiaires, les recrues hivernales ont brillé. Traoré, déjà passeur sur l’ouverture du score d’Alba, s’est offert un deuxième caviar en centrant à ras de terre vers Aubameyang, dont la reprise termine en pleine lucarne. Le Gabonais, devenu indésirable à Arsenal, confirme qu’il est dans une très grande forme en trouvant une nouvelle fois le chemin des filets, quatre jours après son triplé à Valence en Liga (4-1, 59e).

La réduction du score de Matteo Politano en fin de rencontre (4-2, 87e) n'a en aucun cas gâché la fête, rendue encore plus belle avec l'entrée d'Ousmane Dembélé à la 75e. Après son départ avorté au mois de janvier et sa petite mise au placard, l'ailier français enchaîne un quatrième match.

En huitième de finale, les Barcelonais sont assurés de tomber sur une équipe ayant terminé première lors de la phase de poules. Le destin peut donc mettre les deux clubs français, Lyon et Monaco, sur la route des Catalans, mais aussi le Spartak Moscou, Francfort, Galatasaray, l’Etoile Rouge de Belgrade, le Bayer Leverkusen ou West Ham. Le tirage au sort est à suivre ce vendredi à 12h sur RMC Sport 1.