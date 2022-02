Mercato: Haaland au Barça? Laporta espère que "tout le monde sera satisfait" cet été

Interrogé sur une éventuelle venue d'Erling Haaland au Barça, le président du club Joan Laporta a une nouvelle fois entretenu le flou autour du transfert du Norvégien.

Viendra? Viendra pas? Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland va très probablement quitter le club de la Ruhr, après l'élimination en barrage de la Ligue Europa face au Glasgow Rangers. Actuellement en phase de reprise après une blessure à l'aine, le buteur norvégien va devoir prendre une décision concernant son avenir. Du côté du Barça, on entretient l'espoir d'une arrivée lors de la prochaine période de transferts.

"On a bien travaillé durant le mercato d'hiver. On espère qu'on travaillera bien également cet été et que tout le monde sera satisfait de ce qui aura été fait", a déclaré Joan Laporta à plusieurs médias espagnols, en marge de la présentation d'un documentaire sur le triplé de l'équipe féminine.

>> Le mercato en direct

Cinq clubs sur le pont

Outre le Barça, quatre autres clubs lui auraient fait une offre: Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, rapporte la Cadena Ser. Le prodige de 21 ans disposerait aussi d'une offre de prolongation, qui ne l'intéresserait guère. Manchester City est en pole position pour l'accueillir. Le club anglais peut jouer sur la corde sensible du joueur, dont le père, Alf-Inge Håland, a lui-même été footballeur des Skyblues de 2000 à 2003.

Parmi les autres offres, celle du Real Madrid serait particulière. La direction du club espagnol, qui fait de Kylian Mbappé sa priorité pour cet été, tenterait de convaincre Erling Haaland de patienter une année de plus à Dortmund. L'idée pour la Maison Blanche serait donc de pouvoir aligner, dans deux ans, une attaque Vinicius-Haaland-Mbappé.