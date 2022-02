Barça-Naples: Dembélé conspué pour son retour au Camp Nou

Entré en jeu en deuxième période face à Naples (1-1), jeudi, en barrage aller de Ligue Europa, l’attaquant du Barça, Ousmane Dembélé, effectuait son retour au Camp Nou après sa mise à l’écart à cause de son faux-départ au mercato d’hiver. Le champion du monde a été sifflé à chacune de ses prises de balle.

On ne sait pas encore comment l’histoire entre Ousmane Dembélé et le Barça va se terminer. Mais une étape importante s’est déroulée jeudi soir au Camp Nou. Après avoir été écarté pour ne pas avoir voulu quitter le club en janvier alors qu’il est en fin de contrat et qu'il n'a pas prolongé, l’attaquant français a effectué son retour face au public catalan à l’occasion du barrage aller de Ligue Europa face à Naples (1-1). Déjà apparu sur la pelouse de l’Espanyol, l’ex-joueur de Dortmund a pu mesurer à quel point le conflit l’opposant au Barça a impacté sa côte de popularité chez les socios.

Xavi : "Il transformera les sifflets en applaudissements au Camp Nou"

Ces derniers ne l’ont pas épargné, le sifflant copieusement à son entrée en jeu à la place d’Adama Traoré, peu après l’heure de jeu (65e). La bronca a continué à chacune de ses prises de balle. Pas de quoi destabiliser le champion du monde. Toujours aussi à l’aise dans les dribbles, Dembélé a peu à peu atténué les sifflets grâce à ses percussions, ce qui a fait dire à Xavi après la rencontre : "Dembélé transformera les sifflets en applaudissements au Camp Nou, j’en suis sûr." Le prochain rendez-vous du Barça à domicile se déroulera le 27 février, face à l’Athletic Bilbao en Liga.